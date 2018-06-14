〈FED升息一碼〉年內恐升息4碼 殖利率曲線斜率創11年來最平

美國聯準會 (Fed) 在 13 日宣布將聯邦基金利率上調 1 碼至 1.75% 至 2% 區間，並暗示升息步伐將加快，美債殖利率整體攀升，但短期美債殖利率走升幅度較大，導致殖利率曲線呈 2007 年 8 月以來最平緩狀態，引發殖利率曲線倒掛擔憂。

《彭博社》報導，13 日聯準會宣布升息後，30 年期和 5 年期美債殖利率利差縮小至 24.4 基點，而 10 年期和 2 年期美債殖利率利差一度收窄至 2007 年 8 月以來最低水平 39.1 基點，隨後拉開至 39.91 基點。'

30 年期和 5 年期美債殖利率利差持續縮小

Seaport Global Holdings 債券交易和策略總經理 Tom di Galoma 表示，隨著 2 年期和 10 年期美債殖利率縮窄至 40 個基點以下，交易商接下來所觀察的支撐位將會是 25 個基點和 12 個基點。

殖利率曲線的陡峭程度，是投資者和政策制定者所關切的主題，因為以歷史來看，過去殖利率曲線若出現倒掛的情形，即長期債殖利率低於短期債殖利率的現象，經濟衰退往往會緊跟著發生，但有些市場參與者表示，用殖利率曲線倒掛預測經濟衰退是否會發生，是個不太準確的指標。

聯準會公佈的點陣圖指出，聯準會官員對於今年聯邦基金利率的中位預期來到 2.25% 至 2.5% 區間，即暗示著今年可能將再升息兩碼，在 2020 年年底前，可能會升至 3.25% 至 3.5% 區間。

聯準會 13 日公佈的點陣圖

Bleakley 金融集團投資長 Peter Boockvar 指出：「債券市場相信，隨著聯準會繼續緊收政策，將導致經濟放緩。」

《彭博社》報導，聯準會主席鮑威爾 13 日在華盛頓向記者表示，殖利率曲線的趨平化仍然是政策制定者關注的話題之一。

鮑威爾說道：「殖利率曲線是許多人所談論的話題，包括 FOMC 的與會人士，但討論的重點在於，隨著我們正在接近自然利率 (neutral rate)，什麼才是適當的政策，以及我們對政策的看法為何」，他指的是不刺激經濟但也不遏制經濟的聯邦基金利率。

鮑威爾表示期限溢價的低迷，使長債殖利率無法攀升

他指出，長期債殖利率處於低位一直以來都是難解的習題，期限溢價處於歷史低位，而全球對安全資產美債的需求，都是壓低長債殖利率的原因。