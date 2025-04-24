波音準備轉售50架中國拒收飛機 以防破壞獲利復甦

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-24 08:47

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波音 (BA-US) 公司準備為那些因中美貿易爭端而陷入困境、原本要交付中國的 50 架飛機尋找替代買家，藉此減少對其飛機交付與獲利復甦的影響。

波音行政總裁 Kelly Ortberg 周四 (23 日) 接受 CNBC 證實，幾架原定交付給中國航空公司的 737 MAX 飛機已飛返美國，並指不少中國客戶已表示他們拒絕接收新飛機。

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他指出，中國目前已經停止接收波音新飛機，公司原計劃今年向中國航企運送及製造大約 50 架飛機，其中 41 架已經進入生產階段，其餘 9 架則仍未開始生產。如果情況持續下去，已準備轉售這批飛機，公司將重新分配這些飛機，必要時亦會重新噴塗機身，以配合新客戶的航空公司標誌。

Ortberg 在波音的財報電話會議中表示：「我們正與中國客戶保持密切溝通，並積極評估已完成或生產中的飛機轉售方案。」

他強調，有很多客戶已尋求（向波音購買）MAX 飛機，我們不會等太久，我不會讓這件事破壞公司的復甦。

在川普宣布對美國大多數貿易夥伴徵收關稅後，此一僵局凸顯了波音公司作為美國最大製造出口商所面臨的嚴峻情況。到目前為止，只有中國採取了報復性關稅措施，導致波音飛機被擠出了中國航空的市場。

目前，對波音而言，這些衝擊仍在可控範圍內，公司能夠抵消出口飛機所需商品與服務成本的上升。高層主管估算，波音的潛在損失不到 5 億美元，而原定出口中國的飛機則可能使公司面臨額外約 10 億美元的營收風險。