〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 美中談判停滯壓抑市場情緒

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-24 21:41

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美股主要指數周四 (24 日) 開盤變動不大，標普 500 指數小幅上揚，投資人持續觀望美中貿易談判進展與企業財報表現。中國官員表示目前與美方沒有進行貿易對話，打擊市場對緊張局勢緩解的希望，影響大盤動能。而企業財報呈現分歧，也讓投資人評估美國企業在高利率與政策不確定性環境下的實質表現。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 130 點或 0.4%，那斯達克綜合指數漲近 80 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲逾 2.0%。

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美股周四盤前期指震盪整理，延續前兩日漲勢後出現拉回，因投資人對美中貿易談判進展轉趨保守，加上白宮政策不確定性升高，令市場氣氛偏向觀望。

市場仍在消化川普最新表態。他日前表示，美國將與中國達成「公平協議」，並暗示未來 2 到 3 周內中國可能面臨新的關稅措施。然而，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 隨後降溫市場預期，強調美方無意單方面降低關稅，並表示全面性貿易協議可能需時 2 到 3 年。

中國外交部則於周四回應表示，美方應撤除所有單邊關稅，並要求華府在協商上展現誠意。雙方立場差距未見明顯縮小，令市場氣氛再度偏向謹慎。

德意志銀行策略團隊也加入市場修正行列，將標普 500 指數年底目標從原本的 7,000 點下修 12% 至 6,150 點，理由是美國企業受關稅影響幅度高於預期。該團隊並同步將 2025 年標普 500 企業每股獲利預估自 282 美元下修至 240 美元。

德銀報告指出，「關稅影響恐怕還未完全反映，市場共識預期正面臨下修風險。」

經濟數據方面，美國最新初領失業救濟金人數增加 6,000 人至 22.2 萬人，與市場預估相符，顯示就業市場依舊穩健。儘管市場在川普政策多變與中美角力下震盪不斷，穩定的勞動市場與企業獲利仍為中期支撐力量。

儘管部分投資人擔心地緣政治風險仍未見底，但來自歐洲資產管理公司 Degroof Petercam 的基金經理 Antomarchi 表示：「川普已接近對美企可施壓的極限，但他也可能轉往其他政治戰線，引發新的市場波動。」

截至台北時間周四（24 日）21 時許：

焦點個股：

寶僑 (PG-US) 早盤股價下跌 3.31%，至每股 160.25 美元

全球最大民生消費品製造商寶僑 (Procter & Gamble, P&G) 周四美股盤前公布 2025 會計年度第三季 (截至 3/31) 財報，該公司下修本會計年度的營收與獲利預期，反映出美中貿易戰加劇與消費者支出下滑正對企業造成實質衝擊。在公布最新財報後，寶僑盤前股價一度跌近 3%。

意法半導體 (STM-US) 早盤股價上漲 7.25%，至每股 23.36 美元

歐洲晶片大廠意法半導體 (STMicroelectronics) 周四公布財報指出，儘管面臨全球貿易緊張局勢，公司對美國關稅的潛在衝擊仍保持觀望，目前並未觀察到客戶出現恐慌或立即反應。

優比速 (UPS-US) 早盤股價下跌 0.24%，至每股 96.98 美元

全球物流業者優比速 (United Parcel Service, UPS) 周四宣布，將以約 16 億美元 (約 22 億加幣) 收購加拿大公司 Andlauer Healthcare Group(AHG)，進一步拓展其醫療健康相關運輸業務。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 22.2 萬，預期 22.2 萬，前值 21.6 萬

美國上周續領失業金人數報 184.1 萬，預期 188 萬，前值 187.8 萬

美國 3 月耐久財訂單月增率初值報 9.2%，預期 2.1%，前值 0.9%

美國 3 月核心耐久財訂單月增率初值報 0.0%，預期 0.3%，前值 0.7%

華爾街分析：