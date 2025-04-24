巴菲特忙了一輩子 年化報酬率竟輸給黃金？

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 07:50

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根據數據顯示，自 2001 年初以來，波克夏海瑟威的股價從 7.15 萬美元飆升至 80 萬美元，累計漲幅達到 1019%；而同一時期，黃金價格從 270 美元 / 盎司上漲至 3230 美元 / 盎司，累計漲幅為 1096%。這項數據引發了市場的廣泛討論，許多人開始重新審視黃金的投資價值。

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分析認為，黃金的強勁表現主要源自於多個因素。首先，各國央行的資產負債表在過去二十多年經歷了前所未有的擴張。量化寬鬆政策成為了已開發國家央行的主要貨幣政策手段，導致全球流動性氾濫。在這種背景下，黃金作為唯一脫離主權信用背書的資產，成為了對沖法幣購買力下降的重要工具。歷史數據顯示，聯準會資產負債表每擴張 3,000 億美元，黃金價格平均上漲 100 美元 / 盎司，二者的相關係數高達 0.93。

其次，從 1980 年到 2000 年，黃金的表現相對疲弱，價格幾乎減半，而同期標普 500 的累計漲幅達到 1123%。因此，進入新世紀時，黃金的市值顯著低估，這為其後來的上漲奠定了基礎。

此外，市場避險需求的增加也是推動黃金價格上漲的重要因素。在經歷了 911 事件、阿富汗戰爭、全球金融危機等一系列重大事件後，投資人對主權貨幣和金融體系的信心動搖，黃金的價值儲存功能被重新定價，成為避險資產的首選。

同時，全球央行，特別是中國和俄羅斯等國，持續增持黃金儲備。 2024 年，這些國家的購金量達 1,044.6 噸，佔全球需求的 20% 以上。這種以主權國家央行為主導的黃金配置策略，向市場傳遞了長期看漲的訊號，吸引了私人投資者的注意。

從基本邏輯來看，黃金的產量和存量都相對有限，全球黃金儲量僅 5.9 萬噸，年開採量約 3,500 噸。黃金總量的成長遠低於各國貨幣增速，加上其良好的裝飾和工業價值，使得黃金成為具有強保值屬性的貴金屬。

目前，金融機構如高盛和瑞銀等已將 2025 年底的黃金目標價上調至 3700-5000 美元，但也提醒投資者需警惕技術回調風險，特別是在美聯儲推遲降息或地緣局勢緩和的情況下，金價可能會回撤至 3100 美元。