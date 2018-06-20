美債殖利率曲線何時出現倒掛？蒙特利爾銀行：最快下周！

令美股市場聞之色變的美債殖利率曲線倒掛，或許近在咫尺。

周二（6 月 19 日）紐約尾盤，美國 10 年期基準公債殖利率下跌 2.01 個基點，連跌五個交易日，報 2.8967%。與此同時，美國 7 年期公債殖利率收報 2.855%，與 10 年期美債利差已經超過 3.5 個基點。

就在上月，這一利差一度收窄至 2 個基點，為至少 2009 年以來的最小差距。

據彭博社與加拿大蒙特利爾銀行整理的歷史數據，若 7 年期美債與 10 年期美債利差下跌至負區間，殖利率曲線的其他部分通常也將在幾天後出現類似走勢。

蒙特利爾銀行美國利率策略主管 Ian Lyngen 認為，由於市場擔憂貿易摩擦和全球經濟增長，下周進行的 7 年期美債拍賣或令公債表現不佳，上述利差將隨之下滑至負區間，美債殖利率曲線最早可能在下周出現倒掛。

一旦殖利率曲線的一部分陷入倒掛，市場很有可能較為輕鬆地滿足於讓曲線其他部分也出現倒掛。

6 月 17 日當周，摩根大通也曾注意到，自 2007 年以來，當周 7-10 年期 JPM GBI Broad 債券指數，對 1-3 年期殖利率利差首次轉為負值區間。加上聯準會升息、歐央行「溫和結束 QE」的貨幣政策會議壓低曲線，殖利率曲線倒掛已經蔓延到全球政府債券市場。

摩根大通稱，這意味著美國之外的全球債券投資者不再需要額外的溢價來持有更長期的債券，上一次出現這種情況後不久，美股跌入熊市金融危機爆發。

上周，在聯準會宣布升息之前，十一年來最平公債殖利率曲線出現。據英國《金融時報》和路透社，當時兩年期和 10 年期美債殖利率利差一度跌破 40 個基點關口，至 39.8 個基點，刷新了 2007 年 9 月以來最低（路透社認為至少 2010 年 3 月以來最低）。

美股研投網站 The Capital Spectator 當時撰文稱，市場擔心聯準會升息將最終觸發美債殖利率曲線倒掛，歷史規律顯示，這往往是經濟衰退即將到來的先導信號。

不過按照華爾街「新債王」Gundlach 的說法，不用管美債殖利率曲線是否會倒掛，聯準會升息本身疊加財政刺激政策，已經足以令美國經濟走上「自殺之旅」：「我們在擴大赤字規模，同時卻在升息。」