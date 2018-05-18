YouTube下週推新音樂串流服務 高層：商機龐大

谷歌 (GOOG-US) 旗下的影音網站 YouTube 週三 (16 日) 宣布，下週二將推出新音樂串流服務「YouTube Music」且很快將推出一種更高階服務，提高收看其原創內容的費用。

YouTube 稱，擬定 5 月 22 日推出的 YouTube Music 服務將配置其他功能，例如依據 YouTube 個人歷史和其他使用模式編列個人化播放清單。支持廣告的 YouTube Music 版本為免費服務，但無廣告的付費版本 YouTube Music Premium 月費為 9.99 美元。

另外，YouTube Red 訂閱服務將改版後推出「YouTube Premium」，所有新會員月費為 11.99 美元，較先前提高 2 美元。現行 YouTube Red 用戶則可以目前的價格持續使用 YouTube Premium。

「YouTube Premium 服務內容包含，所有 YouTube 影片均無廣告、背景和可離線觀看，也可觀看 YouTube Originals 原創內容，例如 Cobra Kai、Step Up: High Water and Youth & Consequences 等。」

YouTube Music 首先將於美國、澳洲、紐西蘭、墨西哥和南韓推出，後續再拓展至其它國家。

YouTube 的全球音樂主管 Lyor Cohen 週四表示，他重點不是在音樂串流產業上競爭，但他看到其中「巨大的商機」。

「我不認為這是一個贏者全拿的類別，YouTube music 擁有全球最大的音樂消費量，我們有全球最多的目錄。」

針對公司希望付費會員人數能衝到多少，Cohen 稱公司要的不只是數字。「我從不看我的競爭者，我只專心做我自己的事業，我認為我們擁有巨大的機會。」

與此同時，Apple Music 甫宣布訂閱戶達 5000 萬人、Spotify 近日宣布付費訂閱戶達 7500 萬人。