高管「做鳥獸散」 特斯拉正在分崩離析？

要找一個詞來形容今年的特斯拉，沒有比「流年不利」更加合適的了。

CFO 離職才不到兩個月，高層再次發生人員變動。本次變動與之前大為不同，特斯拉此前離職的高管都未直接涉及生產線，而此次變更人員則與產業製造直接相關。

特斯拉總工程師管兼高級副總裁 Doug Field 已於上周申請為期數周的休假。公司確認了這一消息並強調 Field 並不會離開，只是需要一段時間來充電和陪伴家人。

作為馬斯克認為「世界上最有才華的」工程管理人員，Field 自 2013 年起從蘋果公司轉入特斯拉，負責相關車輛工程與生產。馬斯克曾於 2016 年豪言，公司會在次年下半年生產約 20 萬台 3s 型汽車，然而特斯拉實際產量僅有預期值 13.5%，令人大跌眼鏡。低於預期的產量導致不少人對特斯拉持看空意見，穆迪在今年三月下調了特斯拉 18 億美元的無擔保優先債權評級七檔。而一向看好特斯拉的摩根士丹利分析師 Adam Jonas，本周二大幅下調了特斯拉目標股價，從 376 美元調至 291 美元，下降幅度高達 23%，創 16 個月新低。

根據今年第一季財報顯示，特斯拉今年依然未完成 Model 3 電動車生產指標，三月最後一周的 Model 3 產量僅為 2020 輛，四月末產量雖然升高至 2270 輛，但同樣低於預期。

由於 Model 3 型汽車未能達到每日 500 輛生產標準，馬斯克親自接管了生產，將 Field 棄之一旁。 據路透社援引知情人士透露，特斯拉將於 5 月 26 日（下周六）到 31 日暫停加州 Fremont 工廠對 Model 3 的生產，理由是「修復生產線的問題」。雖然公司表示希望 Field 延後休息，但他依然選擇撒手這個爛攤子去度假放鬆。

如果「暫時的分別」已經讓人頭痛，那麼接下來發生的事恐怕就要讓馬斯克抓狂了。

在 Field 申請度假的同時，華爾街日報知情人士同時得到了一條爆炸性訊息，特斯拉主管現場性能的工程總監 Matthew Schwall 早已離開公司，並於五月初加入競爭對手 Waymo 安全團隊，Schwall 將在新公司負責研究自動駕駛汽車的安全性問題。Waymo 是谷歌於 2009 年開啟的一項自動駕駛汽車計劃，之後於 2016 年 12 月獨立出來，成為 Alphabet（谷歌母公司）旗下子公司。目前 Schwall 和特斯拉方面都未對此事做出評價，據華爾街日報了解，Schwall 離職原因是美國國家運輸安全委員會（NTSB）一直在調查涉及電動汽車的多起事故。

今年 3 月，舊金山南部發生了一起 Model X 多用途汽車車禍，由於特斯拉非法發布了相關資訊，美國國家運輸安全委員會取消了特斯拉名單資格。

禍不單行，截至本周一，特斯拉在短短一周內連續發生三起車禍事故。5 月 8 日晚，特斯拉 Model S 在佛羅里達撞車並起火，造成兩人遇難，另有一人受傷。上周五，一輛配有半自動駕駛功能的特斯拉 Model S 以 60 公里的時速追尾前方一輛正在等待紅燈的消防卡車，所幸並無人員傷亡。本周一，在貝林佐納附近的 A2 高速公路上，一輛特斯拉失控撞上中央護欄，48 歲的德國司機被困於車中死亡。

除 Matthew Schwall 以外，特斯拉今年已有多名高管離職，包括首席財務官 Eric Branderiz、業務發展副總裁 O'Connell、電池技術主管 KurtKelty、全球銷售和服務總裁 Jon McNeill 等。

如此多的負面事件密集發生，特斯拉股價和債券近日均連遭重挫。其股價一周之內累計下跌超過 7%，年初至今下跌 11%：

（圖片來自 zerohedge）