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【胡一帆專欄】中國今年開局穩 貨幣政策正尋求平衡

(圖:AFP)
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第一季中國經濟增長平穩，但在房地產市場降溫、基建投資減速、去槓桿持續推進的背景下，未來幾季增長料將放緩。眾所矚目的資產管理新規細節已經敲定，相關措施更為嚴厲，但設置了較長的過渡期。

開局平穩，增長料將放緩

第一季中國國內生產總值（GDP）按年增長保持在 6.8%，主要受消費穩健、房地產投資暫時回升的拉動，淨出口則顯著下滑。零售銷售增長按年增速持穩於 9.8%，必需消費品對此的貢獻最大。在房地產投資回暖的推動下，固定資產投資按年增長 7.5%，高於去年第四季的 7.2%，但製造業與基建投資繼續走弱。

出口增速保持在 14.1% 的穩健水準，但由於基數效應以及中美貿易摩擦，第二季有可能放緩。由於資產負債表外貸款縮水，社會融資規模按年增速從去年第四季的 11.2% 大幅回落至 10.5%，M2 貨幣供應量則急劇下跌至記錄低點。消費者價格指數（CPI）按年增長 2.2%，高於去年第四季的 1.8%，主要是由於食品和服務價格上漲所致。第一季生產者價格指數（PPI）按年下跌 3.7%，而去年第四季為正增長 5.9%，高基數和增長放緩是主因。鑒於房地產市場降溫、基建投資減速、去槓桿持續推進，未來幾個季中國增長很可能放緩。

貨幣政策力圖在穩增長和去槓桿之間達成平衡

儘管近期中國央行下調存款準備金率，但貨幣政策應該會保持審慎中性。央行宣佈從 4 月 25 日起，下調存款準備金率 100 個基點，該政策趕在 4 月底納稅截止日之前推出。我們認為此舉是為了平滑流動性需求，並降低小微型企業的融資成本，而不是表明央行貨幣政策立場有變化。今年的流動性環境應該會保持總體穩定，融資成本將上升，貸款增速將放慢。

資管新規細節披露：措施更嚴厲，但過渡期延長

4 月 27 日，《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》（“資管新規”）正式發佈，之前經歷了自 2017 年 11 月以來的徵求意見期。最終版本基本上與草稿相同，其中包括禁止隱性擔保、設置槓桿上限、禁止「管道業務」等條款，且標準化資產與合格投資者的標準更為嚴格。這顯示出決策者繼續推進去槓桿以防控風險、減少監管套利的決心。與此同時，新規也做出一些「讓步」，例如：

  1. 過渡期從 2019 年 6 月延長至 2020 年底；
  2. 估值方式更加靈活，允許部份產品採用成本攤銷法，而不是一刀切地採用「市值計價」（mark-to-market）估值法。

資管新規將有助於穩定長期宏觀槓桿，但是其實施可能導致信貸市場流動性收緊，對於依賴影子信貸的行業將造成衝擊，並將導致整體信貸增長減速。

縱橫宏觀 瑞銀焦點 | 胡一帆

於2015年11月加入瑞銀，擔任財富管理大中華區首席投資總監及中國首席經濟學家。在加入瑞銀前，曾於海通國際擔任研究部主管及首席經濟學家，並於2013-2014年榮獲《機構投資者》中國「最佳研究鑽石獎」及「大中華區最佳經濟學家」。擁有美國喬治城大學經濟學博士學位與中國浙江大學經濟學學士學位；且為《中國經濟新格局：策略轉型及全球重組》（2014）一書作者。

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