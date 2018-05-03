【胡一帆專欄】中國降準 是否標誌著謹慎貨幣政策轉向？

中國政府許多個月來一直保持著同樣的政策立場：積極的財政政策和穩健的中性貨幣政策。因此，當中國人民銀行 4 月 17 日宣佈下調存款準備金率 1 個百分點時，這使市場感到意外。存款準備金率設定了商業銀行必須持有的現金儲備，以償還從中央銀行獲得的貸款。

中央銀行通過提高或降低存款準備金率來控制流通領域中的流動性；降低存款準備金率通常會為企業，尤其是小企業釋放資金，反之亦然。根據中國人民銀行的數據，此次降準將在中國金融體系中釋放大約 1.3 萬億元人民幣流動性，其中 9000 億元人民幣將用於償還到期的中期借貸便利貸款。剩餘的 4000 億元人民幣應被視為商業和農村銀行的額外流動性，以支持中央政府所要求的中小微企業融資。

中國央行的最新舉措出乎市場意料，尤其是在最近的官方數據顯示中國第一季經濟增長超過預期之後。對於央行下調存準率，以及在最近的中央政治局會議後發佈的官方評論中發出的溫和信號，一些投資者解讀為北京正在轉向寬鬆的貨幣政策，以緩和潛在經濟動盪的影響的信號。

然而，我們並不預期中國（穩健和中性）的貨幣政策會有實質性的變化，並繼續預測 2018 年的經濟增長率為 6.6%。

值得注意的是，與其他主要國家相比，中國目前 15-17% 的存準率相對較高。這意味著中國央行有進一步下調存準率的空間，以支持中國金融機構的短期流動性需求，比如應付即將到來的納稅申報期限（4 月底）。

因此，我們的觀點是，中國央行的意圖是平滑流動性需求和降低小企業的融資成本，而非表明其貨幣政策立場的轉變。例如，根據中國央行的數據，2017 年 9 月的下調存準率是為了鼓勵銀行支持陷入困境的小企業。我們認為最近的舉措沒有什麼不同。

中國央行仍致力於維持相當穩定的流動性狀況，正如其在 2017 年第四季度貨幣報告中所強調的那樣。因此，我們認為，在穩健和中性的貨幣政策指導下，今年的流動性狀況將保持總體穩定。不過，如果企業（尤其是規模較小的企業）面臨融資困難，中國央行可能仍會宣佈額外的定向 / 一般存款準備金率下調。

此外，我們認為，中國政府無意放棄其推動經濟去槓桿化的進程。恢復寬鬆的立場可能會加速信貸增長，並損害決策者在過去一年半來的去槓桿成果。我們認為，衡量政策可能轉變的一個更好的指標，是政府的去槓桿的推進力度——強度降低可能標誌著立場的調整。

中共中央政治局「溫和的」官方評論提到了刺激需求的必要性，這是自 2015 年以來的首次。這一評論不應被解讀為政府預期經濟將停滯不前的信號。相反，我們認為，它重申了習近平主席之前關於實施結構性改革和為發展中國資本市場創造一個健康環境的必要性。

總的來說，我們認為投資者不應過度解讀近期的評論或行動，並保持我們對中國經濟和有關資產類別的投資偏好。