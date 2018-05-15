中國1-4月投資增長放緩 恐打擊未來幾個月經濟表現

中國國家統計局週二公布數據顯示，4 月規模以上工業生產高於預期，不過投資增長不及預估，意味未來幾個月的成長恐出現放緩。

據《彭博》報導，中國國家統計局公布，4 月規模以上工業生產年增 7%，高於彭博查預估中值的 6.4%，3 月為 6%。社會消費品零售總額年增 9.4%，而預測值為 10%，數值也創今年新低。

1-4 月固定資產投資年增 7%，不及調查預估中值 7.4%，並創下 1999 年以來最低。

彭博指出，這是不受農曆新年影響的首批官方數據，整體數據證實，當前經濟已經進入周期性放緩的狀況，一方面是與美國的貿易緊張，另一方面，中國也在持續控管過度的債務。

匯豐 (HSBC Holdings Plc) 亞洲經濟研究部主管 Frederic Neumann 認為，中國金融體系的監管收緊，開始拖累經濟數據，隨著更嚴格的金融監管，特別是影子銀行業務受限。固定資產投資，尤其是基礎設施投資，可能會在未來幾個月進一步放緩。

今年接下來一個重要的觀察指標會是房產行業，1-4 月房產投資較去年同期成長 10.3%。

此外，雖然圍繞與美國貿易爭端，依然是熱門話題，但目前看不出影響出口或信心的具體跡象。中國國務院副總理劉鶴本周將率領代表團，前往美國持續貿易談判。經濟學家偏向認為，國內因素是投資放緩的主因。

交通銀行上海分析師 Liu Xuezhi 認為，需求呈現疲軟，這與正進行的去槓桿化密切相關，外部衝擊並沒有預期的那麼大。