【林奇芬專欄】美元轉強，黃金跳水？

美元、黃金，往往呈現相反走勢，4 月以來美元指數一路攀高，近期突破 93，站上今年新高。而此同時，金價也一路下跌，從 4 月初最高每盎司 1365 美元，到近期最低 1284 美元，跌幅近 5.9%。

美元指數去年一路下跌，從去年初最高 103 到今年 1 月最低 89。同時間黃金也從每盎司 1151 美元，緩步攀升至 1366 美元。但去年的行進方向，卻在一個月內大幅改變，是否美元強勢趨勢已經形成？

美元能否續強，以及金價是否持續走弱，可以觀察以下幾個重點：

一，美元持續升息的推力

目前全球資金緊縮趨勢最明確的是美元，目前聯邦基金利率已經來到 1.75%，同時今年還有至少二次升息機會。此外，聯準會縮表行動啟動，預估全年縮減資金規模 4200 億美元。目前美國 10 年公債殖利率已經突破 3%，更增添美元吸引力，這也是強勢美元的最大推力。當然，另外也有減稅利多，吸引海外資金回流的誘因。

二，歐元 QE 縮減的拉力

除了美元收緊資金外，今年歐元區也須討論 QE 退場時間表。目前歐央每月購債金額 300 億歐元，原訂執行至今年 9 月。之後是否延長，或是退場，也是全球矚目焦點。市場預估 6 月底應該有較明確訊息，但目前歐央總裁德拉吉仍未鬆口。

若歐央確認停止 QE，或暗示明年啟動升息行動，則對歐元有較大支撐力道，美元就不至於持續走升。但若歐央延長 QE 時間，歐元可維持弱勢，則美元將維持升值走勢。4 月以來，歐元從 1.24 一路跌至 1.18，似乎也在反應歐央較為鴿派的態度。

三，市場風險高低？

今年 2 月、3 月，國際股債市震盪，包括了美國收緊資金的風險，以及美中貿易戰升溫、中東情勢紛擾等。市場風險升高之際，風險指標 VIX 指數一度來到 50 的高點，避險工具黃金也上揚。但 4 月之後，VIX 指數迅速下滑，目前在 15 以下水準，市場恐慌氣氛降低，金價走勢疲弱。

黃金短線偏弱，但可分批布局

若從技術面觀察金價走勢，目前黃金的年線在 1296 美元，短線已經跌破年線，呈現空頭走勢。不過，若金價近期可在 1300 美元附近整理，而不再持續下跌，或許是佈局黃金的好時機。

雖然目前全球經濟景氣仍然亮麗，但美股在這麼漂亮的企業財報下，卻呈現盤整溫吞走勢，顯示市場投資氣氛較為保守謹慎。另外，國際政治仍有許多不確定風險，再加上油價居高不下，通膨隱憂隨伺在側，也不宜過度看衰黃金。

若想投資黃金作為避險工具，建議以黃金 ETF 為較好選擇。可觀察近期黃金走勢，若在每盎司 1280 到 1300 美元之間有撐，可分批小量布局，若仍持續下跌，則可再等一等。

(以上為個人看法，不作為投資建議，投資人請自行判斷投資風險)

歡迎加入林奇芬治富俱樂部 http://www.facebook.com/mrsmoney888