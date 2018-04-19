〈炎洲展望〉建案銷售逐季認列獲利 旅館業務力拚三館全數損平

台灣膠帶廠炎洲集團 (4306-TW) 總裁李志賢今 (19) 日表示，房產事業部分，林口旺洲極品建案，總銷售收入為 45 億元，目前已銷售 25 億元，今年將陸續交屋認列獲利，新莊二期先建後售案規劃推出一半住宅一半旅館，而旅館業務部分，力拚今年 3 館全達損平。

炎洲目前事業群主要分為製造事業、通路包材事業與房地產事業，營收占比各約 80% 與 20%，其中，製造事業產品可分為 OPP、PVC、薄膜、丙烯酸、PE 膠帶與特化產業等，膠帶生產量為全球第三大，OPP 膠帶全球市占 5-8%，PVC 膠帶約 10-15%，且製造事業中四分之一的營收來自與萬洲化學合資成立的萬洲石化；通路包材事業則以新洲全球 (3171-TW) 為主體。

房產事業分為建設與旅館業務，李志賢表示，建設部門去年已開始交屋林口旺洲極品建案，總銷售收入為 45 億元，目前已銷售 25 億元，其餘將在 4 月底開幕後銷售，今年將陸續交屋認列獲利；林口旺洲逸品為小坪數精品住宅，總銷售收入 35 億元，預計 4 月底開幕後開始預售。

對於新莊二期先建後售案，李志賢表示，規劃推出一半住宅一半旅館，住宅總銷售收入 18 億元，該地處 3 個捷運站共構，旅館部分規劃興建新北市首間五星級旅館，可能自營也不排除其他合作機會。

至於旅館業務部分，李志賢說，旗下目前持有悠逸旅館士林館、中正館與林口館，士林館開幕 1 年來已達損平，林口館則已賺錢，今年力拚中正館達損平。