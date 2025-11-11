〈房產〉全台一人宅增速加快 過去12個月增加38.8萬宅 10年成長57%
鉅亨網記者張欽發 台北
在全台小宅化的走勢之下，根據不動產資訊平台資料顯示，全台的 2 人宅、3 人宅 10 年來增加了 36% 與 18%，不過觀察發現一人宅的增加速度最快，全台一人宅的數量寫下新高的 248.8 萬宅，10 年來增加了 57%， 房仲業者深究其原因包括節稅需求分戶、單身人口增加、獨居老人數量增加等。
同時，過去房屋標準品是 3 房加上車位，房仲業者指出，現在則是 2 房需求度高，這樣趨勢短期內不太會改變。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，社會觀念改變快速，從不孝有三無後為大到不婚不生，單身加上可能有些爲伴侶老去，出現的獨居現象，這些都屬於社會結構的改變造成，另外，一種則是房屋稅 2.0 規定必須要設籍，這些因素也導致過去一年的全台一人宅數量暴增 38.8 萬宅。
統計顯示，一人宅數數量從 10 年前的 158.6 萬宅，增加到今年第一季的 248.8 萬宅，10 年增加 57%，小家庭的 2 人宅與 3 人宅同樣趨勢增加，2 人宅從 114.8 萬宅，增加到 156.2 萬宅，10 年增加 36%，3 人宅數量從 118 萬宅增加到 139.5 萬宅，10 年增加 18%，不過 4 人宅數量 10 年減少 2%，5 人宅減少 13%，6 人宅減少 22%，可能與小孩生的少或小孩長大成家分戶出去有關。
曾敬德表示，小宅化的興起一方面與高房價驅使有關，另一方面也因為家庭人口越來越精簡，也導致小宅市場需求暢旺，過去房屋標準品是 3 房加上車位，現在則是 2 房需求度高，這樣趨勢短期內不太會改變。
