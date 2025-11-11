〈房產〉全台一人宅增速加快 過去12個月增加38.8萬宅 10年成長57%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-11 15:48

在全台小宅化的走勢之下，根據不動產資訊平台資料顯示，全台的 2 人宅、3 人宅 10 年來增加了 36% 與 18%，不過觀察發現一人宅的增加速度最快，全台一人宅的數量寫下新高的 248.8 萬宅，10 年來增加了 57%， 房仲業者深究其原因包括節稅需求分戶、單身人口增加、獨居老人數量增加等。

全台一人宅增速加快 ，過去12個月增加38.8萬宅，10年來成長57%，圖爲示意圖。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，過去房屋標準品是 3 房加上車位，房仲業者指出，現在則是 2 房需求度高，這樣趨勢短期內不太會改變。

統計顯示，一人宅數數量從 10 年前的 158.6 萬宅，增加到今年第一季的 248.8 萬宅，10 年增加 57%，小家庭的 2 人宅與 3 人宅同樣趨勢增加，2 人宅從 114.8 萬宅，增加到 156.2 萬宅，10 年增加 36%，3 人宅數量從 118 萬宅增加到 139.5 萬宅，10 年增加 18%，不過 4 人宅數量 10 年減少 2%，5 人宅減少 13%，6 人宅減少 22%，可能與小孩生的少或小孩長大成家分戶出去有關。