〈炎洲展望〉各事業群營運體質轉佳 今年力拚獲利雙位數成長

台灣膠帶廠炎洲集團 (4306-TW) 去年順利轉虧為盈，展望今年，炎洲集團總裁李志賢今 (19) 日表示，今年膠帶與薄膜業務持穩，包材業務有機會賺錢，萬洲石化盼明年達損益兩平。法人預估，在各業務營運體質轉佳下，炎洲第 1 季每股稅後純益上看 0.8 元，未來 3 年製造事業群營收可望成長 5% 至 10%，獲利表現則預估呈現雙位數成長。

炎洲目前事業群主要分為製造事業、房地產事業與通路包材事業，營收占比各約 80% 與 20%，其中，製造事業產品可分為 OPP、PVC、薄膜、丙烯酸、PE 膠帶與特化產業等，膠帶生產量為全球第三大，OPP 膠帶全球市占 5-8%，PVC 膠帶約 10-15%，且製造事業中四分之一的營收來自與萬洲化學合資成立的萬洲石化；通路包材事業則以新洲全球 (3171-TW) 為主體。

炎洲前 2 年歷經營運低潮，為發揮整合效益，開始進行組織調整，李志賢表示，去年整頓完畢後，便將先前併購的萬洲化學下市，並整合所有製造事業群至萬洲化學，去年起在膠帶、薄膜與包材等業務穩定成長下，順利擺脫 2016 年虧損狀態，營運體質轉佳，全年每股純益達 1.3 元。

李志賢指出，歷經過去 2 年整合後，目前膠帶與薄膜業務持穩，未來將致力高毛利產品開發，未來 3 年將以營益率 8% 為目標；至於旗下負責包材業務的新洲去年受到通路影響，未能賺錢，但今年表現將較去年佳，有機會重回賺錢軌道，力拚獲利年增 2 成。

李志賢也坦言，目前各項業務中，最為頭疼的就是投資金額最大的萬洲石化，他表示，2012 年剛跨入石化業，受到市況與自身經營方式影響，使營運表現不佳，經歷過去幾年，學習曲線已近完成，且已找來台塑前資深副總、同時也是台塑董事的蕭文欽擔任集團副總裁，協助推動萬洲石化業務，今年雖仍會持續虧損，但虧損幅度將縮小，盼明年達到損益兩平。

在膠帶事業趨穩、包材事業重回成長軌道且石化業務體質轉佳，加上房地產業務挹注收益，法人預估，第 1 季將較去年同期轉盈，甚至優於上季的 0.79 元，每股稅後純益上看 0.8 元，未來 3 年製造事業群營收可望成長 5% 至 10%，獲利表現則預估呈現雙位數成長。