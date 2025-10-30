〈房產〉房市寒冬無所畏 科達建築力推北市百億元案「杜拜藝術館」

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-30 19:37

近年積極耕耘雙北房市的科達建築，今 (30) 日公開北市蛋黃區建案「杜拜藝術館」，董事長賴建程並公布新案「正兩房開價 2798 萬元、1+1 房則落在總價 2388 萬元」，同時也祭出「早鳥 98 折」讓利價吸引市場目光。

科達建築董事長賴建程。(鉅亨網記者張欽發攝)

以北市小豪宅預售案推出的「杜拜藝術館」，爲量體達 100 億元的個案，基地面積 537 坪，鄰八德路三段、光復北路交叉口，全案 100 億、可售約 45 億元，規劃 2 棟地上 14、15 層建築，共 252 戶住家，可售 137 戶住家 + 1 店面、63 平面車位，以 15-16 坪 1 房 + 1 空間、18-22 坪 2 房為主力產品；賴建程指出，此一個案預計於下月 15 日舉辦建案說明會，目前累計超過 100 組客戶的預約賞屋。

科達建築選在房市最冷時逆勢推案，賴建程指出，景氣好的時候要選在重劃區買房，在市場熱的因素使然下，搬進來的住戶會愈來愈多，但景氣不好的時候，反而是選擇市中心住宅的議價好機會。