出貨量增＋低價庫存 群聯今年營收續拼新高 將再賺逾兩個股本

NAND 控制晶片大廠群聯 (8299) 預估市場將自 5 月起明顯好轉，第二季營收有望季增逾一成，且因 NAND 晶片價格走滑，帶動出貨量增加，為此，今年營收將優於去年，續創年度新高，獲利方面，因出貨量增加加上低價庫存挹注，外資圈估計，群聯也能賺二個股本以上。而值得注意的是，群聯目前手握不少低價庫存，效益會自 5 月以後開始顯現。首先就市場狀況部分，群聯提到，其實 NAND 原廠東芝，對第二季的看法偏向正面，去年因為產能太過吃緊，欠了很多客戶晶片，而今年雖然 3D 產能開出，但東芝今年整體產能並沒有提高，且目前東芝的接單已經滿到今年第三季底。



群聯進一步提到，目前 NAND 產業的觀察點，第一是在三星，但三星今年雖有新產能出來，但比例在市場上並不大。第二，美光有小量的 NAND，其在中國市場的報價，會牽動整體價格波動。



群聯表示，現在大家對 NAND 市場還未完全放心，但客戶端需求已經開始逐步增溫，預計 5 月中旬後市況會更趨明朗化，屆時市場會明顯好轉，6 月因蘋果新機帶動，更會讓 NAND 產業重新跨入旺季。



而群聯去年營收與獲利都創下年度歷史新高，展望今年，雖然 NAND 上半年報價是緩跌的，但價跌反而刺激需求上揚，帶動群聯出貨增加，為此，法人圈估算，群聯第二季營收可望季增逾一成，今年營收會更優於去年，同時因透過費用的控制，讓毛利率維持在去年下半年的 23% 到 24%，今年還能繼續大賺超過二個以上的股本。



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