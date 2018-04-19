〈台積電法說〉Q2展望低預期 下修全年成長 ADR大跌逾5%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今(19)日釋出第 2 季營運展望，估營收季減 7-8%，季減幅較市場預期多，毛利率、營益率也較第 1 季減少，台積電也下修全年展望，估營收成長 1 成，低於年初法說時董事長張忠謀所預期的 10-15%，利空打擊在美掛牌 ADR 股價表現，盤中大跌逾 5%，同時也拖累費半指數下挫，台積電 ADR 若收盤前仍弱勢，恐打擊台股指數明日走勢。

台積電第 2 季受手機需求疲軟影響，加上虛擬貨幣不確定性增加，整季營收估較第 1 季減少 7-8%，大於市場預期的持平到小幅衰退，雙率也同步下跌，毛利率更恐跌破 5 成水準。

台積電也下修今年展望，美元營收從原先預估成長 10-15%，下調到 10% 附近，雖說仍維持兩位數成長幅度，表現也優於晶圓代工的 8% 與半導體平均值 5% 成長，但看法較第 1 季時董事長張忠謀主持時保守，引起市場擔憂。

台積電也透露，第 2 季行動通訊裝置需求不如預期，其中高階手機需求放緩，是壓抑營收表現的主因，中低階手機需求則相對較穩，另外高速運算需求仍持強，虛擬貨幣營收預期較第 1 季成長。

就中長期而言，台積電重申，包含 5G 與 AI 應用擴散，將帶動半導體產值成長，而台積電四大平台中，未來智慧型手機的成長貢獻，將從過去 50% 以上，降到 40%，高速運算的貢獻從過去 25%，提升到 40%，其餘車用與物聯網，則貢獻 20%，與原來的比重相當。

法人強調，儘管第 2 季營收表現疲軟，不過台積電下半年仍進入營運旺季，預期第 3 季可望明顯成長。