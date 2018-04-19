星展銀估美國今年升息3次 Q2美元可望反彈回升

星展銀行今 (19) 日舉行今 (2018) 年第 2 季投資展望記者會，星展銀 (台灣) 財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，企業獲利穩健的利多將持續推升股市，預期股優於債情況會持續，其中特別看好美股表現，此外，估計美國今年升息 3 次，第 2 季美元有機會脫離底部區間，並反彈回升。

陳昱嘉表示，美國經濟並未過熱，央行將持續漸進式升息步調，今年可能升息 3 次；另一方面，美國政府推動稅改與基礎建設，也有利經濟成長，估計經濟溫和成長、低通膨、低利率的「金髮女孩經濟」狀況持續，但仍須留意貿易保護主義風險。

股票市場上，穩健的企業獲利將持續推升股市，看好美股和亞洲 (不含日本) 股市。陳昱嘉指出，由於亞洲 (不含日本) 股市評價仍較成熟市場股市便宜，星展對於 3 個月和 12 個月期的亞股展望持續看好。

外匯市場方面，美國經濟前景良好加上歐洲和日本央行進行貨幣政策正常化措施的壓力趨緩，若美國持續升息，美元利率將高於全球市場，讓投資人標的轉向美元，因此，下半年聯準會若如預期中持續升息，利差擴大之下，對美元形成支撐，預期美元第 2 季可望反彈回升，脫離走弱的陰霾。

至於黃金部分，星展則持中立看法。陳昱嘉表示，黃金價格通常與利率水準呈現負相關，即便美國公債殖利率上揚，美元表現偏弱，為黃金價格帶來支撐，且在市場波動度上揚的狀況下，投資人也將持有黃金做為避險工具，整體看來，估黃金仍呈盤整格局，