元太攜Faubel推出智慧藥品標籤 已提供在商業用途

元太 (8069-TW) 今 (19) 日宣布 與全球製藥及化學產業的知名供應商 Faubel & Co. Nachf. GmbH 共同推出專為試驗性新藥設計的 Faubel-Med Label 智慧藥品標籤，可簡化與加速藥品有效期限資訊更新，大幅節省時間與成本，目前已提供在商業用途。

元太指出，Med Label 智慧藥品標籤結合電子紙顯示器、書冊標籤及 RFID 無線射頻辨識技術，讓藥品包裝上的資訊可依需求進行更新，這個智慧標籤採用低電壓電子紙薄膜技術，將顯示模組與新的系統設計導入藥品包裝應用。



元太表示，E Ink 的雙穩態段碼 (segmented) 電子紙顯示的藥品有效期限，即使智慧標籤被密封在外包裝之中，也能完成更新。這項數位解決方案在臨床試驗藥品安全期限改變時，為藥廠提供替代重貼藥品標籤的新選擇，大幅節省國際臨床試驗的時間和成本。



Faubel 新技術產品製造經理 Konrad Zachman 表示，智慧藥品標籤是一項突破性的產品，讓試驗性藥品於臨床試驗供應鏈中的管理更加簡易。現在有愈來愈多的生技產品，需要頻繁的更新安全期限資料； Med Label 智慧藥品標籤，除兼具成本效益與高效率外，也符合當前與未來的藥品規範。

元太副策略長 Paul Apen 表示，元太的智慧包裝解決方案是藥品包裝創新的先鋒，使用在藥品包裝上的顯示器，除材質必須輕薄、軟性可撓之外，也需具備低耗電的特性；Med Label 智慧藥品標籤目前已提供在商業用途。

元太去年第 4 季每股虧損 0.04 元，為 2016 年第 2 季以來近 7 季首度虧損，全年每股純益 1.85 元，董事長柯富仁在日前法說會中指出，上半年受淡季影響，電子書閱讀器展望保守，但是包括電子紙筆記本及電子紙貨架標籤上半年出貨持續成長。