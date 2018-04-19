和泰車展間全面導入VR科技 拚拉升TOYOTA銷量

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (19) 日宣布 TOYOTA 展間全面導入 VR 科技，同時在展間推出數位影音區，期透過新世代展間體驗來推升品牌的銷售表現，法人看待，去年雖車市大好，但國產車成長力道相對不足，隨著 TOYOTA 新車款 Sineta 買氣開始增溫，加上改款車陸續上市、提升展間服務等，今年 TOYOTA 銷售可望回升。

今年以來國產車市買氣仍相對進口車疲弱，TOYOTA 第 1 季銷售台數為 27446 台，年減 2.27%，為了推升賞車體驗，此次 TOYOTA 積極導入 VR 技術，讓顧客在賞車時，可透過 VR 裝置直接感受實際道路駕駛時 TOYOTA 的安全防護系統。

日前和泰車總經理蘇純興曾坦言，去年是和泰車最辛苦的一年，主要是因主力車款 Wish 和 Innova 停產，不過，接棒的車款 SIENTA 逐漸補上缺口，再加上近日推出改款車 Vios，預料銷售戰力將持續轉強。

對於此次推出的 VR 賞車新服務，和泰車說明， 提供有三大國人熟悉的駕車情境，包括國道高速公路、夜間山路和市區尖峰時段，過程中使用者可以充份體驗各種突如其來的事件、以及 TOYOTA 安全防護系統如何協助車輛避免意外的發生。