知情人士指出，美國總統川普政府計畫於今年 3 月初敲定 2026 年生質燃料混摻配額，整體水準將大致維持在先前提出的草案附近，同時放棄原本擬對進口再生燃料及其原料施加懲罰性措施的構想。若最終定案，這項政策將被視為在石油業與農業、再生燃料產業之間取得的部分折衷。

根據兩名熟悉規劃的人士說法，該方案一方面保留生質燃料業者爭取的較高混摻目標，另一方面則撤回美國煉油業者強烈反對的進口限制措施。煉油商曾警告，相關懲罰恐干擾燃料市場並推高成本。

負責美國生質燃料政策的環保署（EPA）已向產業利害關係人表示，目標在本月稍晚將最終方案送交白宮預算管理局審查，並在白宮完成與產業的訪談後，約 30 天內正式定案。

EPA 於去年 6 月提出的草案顯示，2026 年生質燃料總混摻量為 240.2 億加侖，2027 年為 244.6 億加侖，高於 2025 年的 223.3 億加侖。其中，生質柴油目標設定為 2026 年 56.1 億加侖，較 2025 年的 33.5 億加侖大幅增加。

不過，知情人士透露，EPA 目前正考慮將 2026 年生質柴油混摻量調整至介於 52 億至 56 億加侖之間。這項可能的下修，部分原因在於 EPA 擬放棄一項原本會大幅削減進口生質燃料所獲政府再生燃料積分價值的提案。該提案曾被視為「美國優先」政策的一環，並獲得大豆與生質柴油產業的高度肯定。

以美國石油學會（API）為首的石油業團體則主張，限制外國供應的積分將壓縮市場供給，進而推高燃料價格。白宮在今年期中選舉前，將可負擔性視為核心政治議題，也因此對此抱持保留態度。

路透社先前曾報導，EPA 一度考慮將相關提案至少延後一年。對此，EPA 回應表示，仍在審查各界對規則草案的意見，並重申「如同法院文件中公開說明，該機構目標是在 2026 年第一季完成定案」。

此外，EPA 亦預期將決定是否要求大型煉油商補足因小型煉油廠豁免計畫而免除的混摻量，這項裁定可能對整體生質燃料配額產生重大影響。EPA 於去年 8 月已清理自 2016 年以來累積、超過 170 件的小型煉油廠豁免申請，之後仍持續核發新的豁免。