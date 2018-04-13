華航推香港到台灣本島及離島套票多站組合性旅遊 24日召開法說會

華航 (2610) 集團為響應交通部觀光局今年「2018 海灣旅遊年」，結合華航集團國際線與華信航空國內線航網整合性行銷，推出「華航 / 華信航空國際＋華信國內兩段航程一套票」的一程多站組合性旅遊，搭配華信航空密集國內線航網，延伸到澎湖、金門、花蓮、台東及金門觀光，盼吸引更多國際旅客來台觀光旅遊。此外，華航將於 24 日召開法說會。中華航空、華信航空與交通部觀光局、台中市政府、花蓮縣政府首度攜手合作，推出香港 - 台中 - 花蓮國際＋國內觀光行程，於 4 月 12-15 日由華航香港分公司總經理鍾婉君率領香港旅遊業者代表團，搭乘華信航空班機來台踩線，親自體驗「華信航空兩段航程一套票」的一程多站組合性旅遊。



華航集團每天由香港直飛往台北、台中、台南、高雄航班高達 36 班次，最適合使用華信航空一套票延伸到花東本島及離島旅遊新模式。華信航空總經理曹志芬表示，華航集團開放香港旅客線上訂票，可同步訂妥國內航線機位，港澳旅客可以輕鬆選擇香港 - 台中 - 花蓮 - 高雄 - 香港，或者香港 - 台中 - 馬公 - 高雄 - 香港等不同航點進出方式，不浪費時間一次飽覽不同景致，體驗台灣新玩法。配合澎湖花火節觀光熱潮，華信航空特別於 4 月 24 日至 5 月 8 日推出香港直飛澎湖包機，每週二、五飛航，香港旅客可快速直飛澎湖歡渡花火嘉年華。



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