鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-22 18:07

國產署為響應 2050 淨零轉型政策，首度釋出閒置國有土地專供造林使用。本次共計釋出 3 處、總面積達 74.96 公頃的農業用地，分佈於花蓮、台中及台南；標案門檻限制嚴謹，僅限營業登記項目含有「造林業」的公司法人參與投標，限 2 年內動工開發。競標底價按每公頃新台幣 3 萬元計算訂約權利金，土地年租金則以申報地價總額 1％計收，預計於 114 年 12 月 26 日正式公告，115 年 2 月 24 日開標。

本次公告的招標標的分別位於花蓮縣光復鄉（約 25.32 公頃）、台中市清水區（約 20.04 公頃）及台南市新化區（約 29.60 公頃）。國產署表示，這些土地均為每宗 0.5 公頃以上且現況非成林的閒置農地。

‌



為了確保造林專業度與計畫執行品質，投標人必須是國內登記有案且營業中的「造林業」公司。租期規劃採長線佈局，初始租期為 10 年，承租人後續可申請換約續租 3 次，總租期最高可達 40 年，為企業提供穩定的造林與碳匯經營環境。

這項政策不僅是土地活化，更與當前最熱門的「碳權」接軌。得標廠商在起租後 2 年內必須開始種植苗木，並可向國產署申請意向書，進而向環境部提出「自願減量專案」。

透過造林取得的碳權（減量額度），承租企業可依約定比例保留 90％，剩餘的 10％則分配予國產署。這對需要抵減碳排放或欲參與碳交易市場的造林業者而言，具備極高的戰略價值。