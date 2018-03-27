華航旗下台灣虎航今首航旭川 日本航點達12處

華航 (2610) 旗下台灣虎航繼昨 (26) 日歡慶開航桃園 - 茨城定期包機航線後，今 (27) 日首航桃園 - 旭川航線，並在旭川機場進行首航剪綵儀式；而台灣虎航看好台日商機，日本飛航地點已達 12 處。台灣虎航表示，為慶祝連續二日首航，凡搭乘台灣虎航首航航班的旅客，只要於機上完成任一免稅商品交易，不限金額即可獲得台灣虎航造型飛機筆乙支，數量有限。



旭川位於日本北海道的正中，在北海道是僅次於札幌的第二大城市，除壯麗大雪山座落於其中，旭川也以旭山動物園及旭川拉麵聞名，吸引許多的海內外遊客造訪。旅客也可藉由旭川的地利之便，輕鬆造訪美瑛町、富良野等地區，甚或藉由地利之便，一路向北造訪士別、名寄、稚內等地。



台灣虎航表示，桃園 - 旭川航線開航初期，每週營運二班，分別是週二及週六，而台灣虎航現於日本有函館、旭川、仙台、茨城、東京成田、東京羽田、名古屋、大阪關西、小松、岡山、福岡及沖繩，共計 12 航點；旅客可分別由桃園或高雄機場出發，台日往返航線共計 16 條。未來，旅客可也自行組合旭川及函館二個航點進出，玩透北海道。



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