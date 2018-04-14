熱門股─臺企銀獲利穩健 外資10天買超逾2.8萬張 股價站穩均線

臺企銀 (2834-TW) 首季稅後純益為 17.44 億元，年成長 25.42%，每股稅後純益 (EPS) 0.28 元，維持穩健成長並受外資青睞，為近十日來外資買超第三名，僅次於玉山金和遠百，買超張數達 28200 張，股價站穩所有均線之上。

臺企銀 3 月自結合併稅前盈餘 8 億元，稅後純益為 7.15 億元，累計前 3 月稅前盈餘 21.13 億元，成長 20.21%，稅後純益為 17.44 億元，年成長 25.42%，每股稅後純益 (EPS) 0.28 元。

去年獲利受到慶富案提列呆帳新台幣 15 億元影響，臺企銀全年稅後純益 50.39 億元、年減近 3%，每股稅後純益 (EPS)0.82 元；不過，資產品質仍佳，截至去年底，逾放比降至 0.33%，備抵呆帳覆蓋率提升至 327.57%。

今年臺企銀董事會也決議，將分發現金股利 0.268 元、股票股利 0.4 元，合計 0.668 元，盈餘配發率逾 7 成；另外也擬斥資 20 億元，投資設立 100% 創投子公司「臺企銀創業投資公司」。

臺企銀將在 6 月 29 日改選董事，外界關注兆豐金發行臺企銀交換債，轉換股數增加後，將導致政府持股比例下降，臺企銀日前在線上法說會中強調，將提升資訊揭露以爭取外資加碼，另外則是希望泛公股可以加碼臺企銀持股，確保公股實質掌握經營權。

目前寶佳集團對臺企銀持股已降至 1% 以下，臺企銀指出，寶佳集團無意參加今年董事改選，因此其傾向支持公股提名人選。