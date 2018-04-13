顯卡不缺了！電競玩家買氣可望出籠 撼訊、承啟股價重挫 微星昂揚

挖礦市場出現降溫，市面上高階顯卡缺口補齊，吃緊的狀況大獲紓解，導致以挖礦為主的板卡業者股價重挫。不過，對於電競市場而言，供需也因而轉趨健康，微星 (2377) 週五 (13 日) 股價於板卡族群中逆勢上漲，外資近日重回買超行列。週五板卡股包括撼訊 (6150)、承啟(2425) 遭打入跌停板價位，撼訊已經連續兩個交易日亮燈跌停，自公告 3 月業績再創新高之後連續重挫。青雲 (5386)、麗臺(2465) 週五也有 4-5% 的跌幅，映泰 (2399) 相對抗跌，早盤開高之後雖壓回，但午盤仍於平盤附近震盪。



近期顯卡市場在通路上一改稍早大缺貨的窘況，如今包括超微 (AMD) 與輝達 (nVIDIA) 高階顯卡在 PChome、雅虎奇摩均已陸續到貨，顯示挖礦市場的需求提前降溫。不過，業者指出，目前售價方面反應原料價格仍然維持，且上游 GPU 仍有部分缺口，整體供應仍緊俏。



而先前遭到挖礦市場排擠的電競市場，如今玩家終於可以買到貨，而且選擇也變多，業者認為，有助於電競市場健康發展。稍早英特爾 (Intel) 第八代行動處理器 Coffee Lake 平台發表，品牌廠推出今年以來第一波新機種，接下來輝達還有新款電競 GPU 要推出，將正式引爆電競市場的換機潮，對於專注電競且具競爭力的微星、動力 - KY(6591)有助益。



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