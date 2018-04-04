再跌六成？摩根大通：堅決做空特斯拉 股價或跌至100美元

摘要：周二公布「略遜於目標」的 Model 3 周產量後，特斯拉股價反漲。但摩根大通分析師認為這只是「死貓跳」，不管第一季產量如何，特斯拉股債或無法逃脫被持續拋售的命運，股價下跌、高速燒錢和債務重負已經扭轉了風險報酬動能，「特斯拉的故事可能已經結束了」。

在 CEO 馬斯克睡工廠一天後，特斯拉終於在周二公布了「略遜於季末周產 2500 輛目標」的平民款電動車 Model 3 產量數字，在過去一周生產了 2020 輛，令特斯拉盤中股價漲超 5.6%。

據 FactSet 統計，周二特斯拉在 2025 年到期的高級無擔保債券價格也漲至 88.313 美分，大於周一收盤價 87 美分和上周觸及的新低 86 美分。

但摩根大通股市衍生品策略師 Shawn Quigg 認為，這只是「死貓式反彈」。一系列負面事件匯集已令其風險報酬動能出現逆轉，不管第一季產量如何，特斯拉股債或無法逃脫被持續拋售的命運。

摩根大通建議客戶在 2.01 美元買入 6 月特斯拉股價跌至 100 美元的看跌期權，因為市場可能沒有充分計價入特斯拉的尾部風險。周二特斯拉交投接近 267 美元，代表摩根大通認為未來兩個月特斯拉股價會深跌超 60%。

研報稱，綜合考慮過去兩周市場情緒的變遷（特斯拉累跌 19%），以及公司的資本支出指引，該行分析師認為，特斯拉未來任何債務再融資都會更困難和昂貴。

近期打壓特斯拉股債的負面因素，包括市場持續擔心 Model 3 產量無法達標、自動駕駛功能或導致加州 Model X 致死事故、穆迪上周二盤後下調公司及 2025 年債務評級、科技板塊存在廣泛疲軟等。

綜合說來，特斯拉的「燒錢能力」史無前例，去年消耗現金 34 億美元，整體虧損近 20 億美元；特斯拉的債務負擔也很沉重，今年 11 月和明年 3 月分別有 2.3 億和 9.2 億美元的可轉債到期。這令大多數分析師懷疑，公司近期就要大規模融資，來滿足債務償付和避免流動性崩盤。

摩根大通預計，特斯拉今年至少還要「燒錢」7 億美元，一年內將有近 12 億美元的可轉債到期。特斯拉可以選擇減少資本支出來放緩燒錢速度，也可以抵押內華達州的超級電池工廠確保未來的債務再融資。但持續疲軟的股價不僅令再融資更困難和昂貴，也會稀釋現有股東的股權。

摩根士丹利分析師 Adam Jones 上周警告稱，特斯拉股價或開啟「自由落體」，對於一個需要外部融資來支持其戰略的公司來講，股價下跌容易形成惡性循環，導致股價波動性進一步加劇。摩根大通本周也持有相同的看跌理由。

摩根大通汽車及零部件分析師 Ryan Brinkman 就建議「低配」特斯拉，因為對股權稀釋的擔憂將加劇股價疲軟，股價下跌又會強化對股權加速稀釋的擔憂，這便形成了一個自我強化的惡性循環。就算產量達標也可能不足以支持投資者的看漲情緒，「特斯拉的故事可能已經結束了」。

在公布第一季末 Model S、X 和 Model 3 產量及交付量的同時，特斯拉重申了第二季末 Model 3 周產 5000 輛的目標，並稱第三季會「達到長久尋求的理想組合」，即擁有高產量、高毛利和強勁的正營業現金流，因此今年不需要再新增股權或債券融資。

不過上周下調特斯拉評級的穆迪認為，過去七天的 Model 3 產量業績是全力衝刺所得，能否持續保持住產量水平尚不明確。特斯拉可能需要更多的現金來加速生產，預計今年晚些時候必須再融資來滿足生產和債務需求。

穆迪分析師實際維持了上周對特斯拉的負面評語。也就是說，在第一季末周產量略微沒有達標的問題上，投資者目前似乎是滿意了，換來特斯拉股價單日上漲。但特斯拉在生產、融資、發債等方面的「大考」還遠未結束。

『新聞來源／華爾街見聞』