Spotify掛牌交易首日收漲13% 市值逾290億美元

Spotify (SPOT-US) ３日在紐約證券交易所 (NYSE) 掛牌交易，以 165.9 美元高出基準價 27% 的價位開出，一度觸及 169 美元盤中高點，但隨後一路走低，收盤較掛牌參考價格上漲 12.89%，報 149.01 美元。

即使不是收在高點，這個價位仍使其市值超過 290 億美元，為音樂串流媒體服務企業中的佼佼者。

這家音樂串流媒體服務公司在以股票代碼 SPOT 在 NYSE 掛牌。與傳統上市不同，Spotify 決定直接上市，這意味著沒有任何投資銀行和券商負責承銷其股票，並且在上市前沒有設定價格，它直接將目前市場流通的股票投入公開市場交易。

基於稍早的非公開市場交易價格，NYSE 在 2 日晚間公布 Spotify 的基準價格為 132 美元，但最終上市價格基於投資人需求。

Spotify CEO Daniel Ek 表示，「Spotify 不必募集資金，我們的股東和員工多年來可以自由購買和出售我們的股票。」「所以在 3 日我們踏入更大的舞台時，它並不會改變我們的身分、我們是什麼、或者我們如何運作。」

根據其初步招股說明書，該公司 2017 年收入將近 50 億美元，儘管該年度仍出現 4 億 6130 萬元的營業虧損。

截至 12 月，Spotify 擁有 7100 萬付費用戶和每月超過 1.59 億的活躍聽眾，遠超過僅有 3600 萬用戶最具競爭力的 Apple Music。

高盛，摩根士丹利和 Allen & Co. 就此次發行向 Spotify 提供諮詢服務。