馬斯克太愛機器人和自動化 分析師：這對特斯拉是個傷害

電動車大廠特斯拉股價表現不佳，週三重挫 7.7%；投資研究機構 Bernstein 分析師表示，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 對自動化太執著，使 Model 3 難以實現生產目標。

週三美股開盤前，穆迪以 Model 3 產量未能達標為由，再度調降特斯拉債信評級；穆迪認為，特斯拉近期必須籌措更多資金，才能符合其現金需求，並維持預期的擴張速度。

另一方面，美國國家運輸安全委員會日前表示，已對特斯拉電動車在加州發生的死亡車禍，展開調查。

上述利空消息導致特斯拉股價大跌，週三重挫 7.7%。

根據 CNBC 報導，Bernstein 分析師 Max Warburton 在最新報告中指出，「馬斯克愛上了機器人和自動化，但這可能是個錯誤。」

Warburton 稱，許多研究顯示，自動化常違反「精實生產」(lean production) 原則，但特斯拉選擇忽視這一點，此舉恐對公司造成傷害。

特斯拉原本計畫在 2017 年底前，讓 Model 3 每週產量達到 5,000 輛，但現已將該目標延遲半年。

Warburton 強調，若特斯拉無法提升產量，或發現產品需求低於預期，甚至遭遇財務困境；那麼，這對特斯拉在歐洲的競爭對手來說，肯定是個好消息。

這些競爭對手包括福斯 (Volkswagen)、PSA，以及 Valeo。