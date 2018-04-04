騰訊(007000-HK)港交所(00388-HK)ADR齊報「起」

美股大幅反彈，港股ADR指數亦向好，按比例計算收報30301點，升120點，升0.4%。

騰訊控股(007000-HK)ADR收報410.02元，較港收市升0.62元；港交所(00388-HK)ADR收報253.56元，較港收市升0.76元；中人壽(02628-HK)ADR收報21.71元，較港收市升0.06元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報74.49元，較港收市升0.94元。

內銀股個別發展，建設銀行(00939-HK)ADR收報8.15元，較港收市升0.03元；工商銀行(01039-HK)ADR收報6.79元，較港收市跌0.03元。

中海油(00883-HK)ADR收報11.18元，較港收市升0.04元；中石油(00857-HK)ADR收報5.4元，較港收市升0.03元；中石化(00386-HK)ADR收報7.17元，較港收市升0.03元。



中移動(00941-HK)ADR收報73.19元，較港收市升0.64元；聯通(00762-HK)ADR收報10.09元，較港收市升0.14元；中電信(00728-HK)ADR收報3.5元，無升跌。

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