Model X死亡車禍 特斯拉：當時半自駕系統有啟動

根據路透社報導，對於 Model X 在加州釀成死亡車禍一事，特斯拉 (Tesla) 坦承，事故發生數秒前，半自駕系統 Autopilot 處於啟動狀態。

3 月 23 日，由黃姓華裔工程師駕駛的 Model X，於加州山景市 101 號公路發生車禍，先撞上分隔島，接著又被兩輛車追撞，駕駛當場死亡。

特斯拉稱，行車記錄顯示，事故發生前 6 秒，並未偵測到駕駛的手，有握住方向盤；當時 Model X 距離分隔島約 500 英尺，估計有 5 秒鐘可反應，但駕駛未採取任何行動。

特斯拉強調，自動駕駛系統不可能百分之百避免事故發生，但可降低發生機率，提供更安全的保障。

美國國家運輸安全委員會 (NTSB) 表示，Autopilot 可允許駕駛人，在特定條件下，長時間不握住方向盤。

NTSB 認為，特斯拉可採取積極作為，防止駕駛人過度倚賴 Autopilot，或不當使用該系統。

3 月 28 日，穆迪以 Model 3 產量未能達標為由，再度調降特斯拉債信評級；穆迪認為，特斯拉近期必須籌措更多資金，才能符合其現金需求，並維持預期的擴張速度。

受加州死亡車禍、Model 3 產量恐難達標，以及債信評級遭調降等利空因素影響，3 月特斯拉股價大跌 22%。