台灣主要報紙重要財經新聞 2018年3月31日

台股即將進入向來震盪激烈的第 2 季，元大、富邦、台新、第一金、日盛等五大研究機構認為，今年狀況與以往不同，主要是台股獲利頻創新高、現金股利誘人、外資有望回流等利多因素中，第 2 季指數可望上看 12,000 點、上市櫃公司獲利挑戰 5,000 億元大關。

台灣電動機車領導業者 Gogoro 再出招，昨（30）日推出隨車電池充電器 GoCharger Mobile，開放車主自行充電，強調是「世界第一套」換充電池並行的系統。同時 Gogoro 宣布電池交換站 GoStation 全面升級 2.0 版，可以不插電維持自主營運 48 小時，就算去年 815 全台大停電再次上演，也能保證車主用車不中斷。

俄國與西方國家的外交戰持續升溫，繼廿九日驅逐六十名美國外交官後，卅日更召見英、法、德、加拿大等驅趕俄國外交人員的國家大使，說明報復措施，並給英國一個月期限，將駐俄外交官裁減到與俄國駐英外交官同樣的人數，以報復歐美國家聯手驅逐俄國外交官。



聯合報

外交報復 美俄關係惡化

超中趕美 馬克宏要設 AI 三箭

微軟加速轉型 拚雲端戰力

經濟日報

15 檔獲利創新高 外資挺

六年低點 鴻海去年 EPS 8.01 元

五機構預測 台股 Q 將攻高

蘋果日報

瑞祺電競價拍賣 最高達 145.08 元

特斯拉反擊外界羞辱 召回出包車款

不只華碩 華為也找女超人代言

中國時報

核二廠跳機是預期 賴揆急滅火

空汙嚴重 逾 6 成民眾最有感

離岸風電兆元商機 土洋爭霸

工商時報

台股 5 族群 第 2 季強棒

力挺半導體 陸大減稅

Gogoro 換充電並行 全球首見

自由時報

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愛奇藝在美上市首日慘跌 新壽新壽踩雷

川普報老鼠冤 咬亞馬遜 3 罪狀