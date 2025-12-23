財管中心 2025-12-23 17:56

台股聖誕行情提前啟動? 今 (23) 日再度跳空開高，續站 2 萬 8 之上，由權王台積電領軍大漲，加權指數盤中最高來到 28350 點，終場上漲 160 點，收在 28310 點，漲幅 0.57%，成交金額為 4242 億元。鉅亨贏指標專任技術分析講師 J 董分析，從技術面型態來看，大盤處於三角收斂的尾端，週五前有望再創新高!

《鉅亨贏指標》 為鉅亨網 APP 開發之選股工具 投資人可運用專家幫你設定好的選股參數 從 7 大面向 99 種選股策略中獲得每日的強、弱勢股清單 操作判讀交給策略公式 詳情請洽官方帳號 (https://lin.ee/YgwOgvy)，以及鉅亨贏指標產品官網（https://events.cnyes.com/anuewin-25942）。

‌



今天大盤強勢類股為部份半導體類股、油電類股，之前撐盤的金融跟傳產早盤休息，午盤過後一些回檔的個股測試支撐不破後續漲，J 董認為，今日買盤積極但不追價，從大盤技術面上看，MACD 又再度黃金交叉，ＫＤ值在高檔鈍化，若無重大利空，週五前有機會突破再創高!《鉅亨贏指標》顯示大盤為突破「強弱關鍵」第三天，除非有突發性重大利空，否則有望持續反彈。

《鉅亨贏指標》 為鉅亨網 APP 開發之選股工具 投資人可運用專家幫你設定好的選股參數 從 7 大面向 99 種選股策略中獲得每日的強、弱勢股清單 操作判讀交給策略公式 詳情請洽官方帳號 (https://lin.ee/YgwOgvy)，以及鉅亨贏指標產品官網（https://events.cnyes.com/anuewin-25942）。