Gogoro迎戰光陽車能網 開放Gogoro2在家充電

在國內機車龍頭廠光陽宣布推出 Ionex 車能網，主打電動機車在家充電、輔以換電站訴求後，電動機車大廠 Gogoro 今 (30) 日也祭出 GoCharger Mobile 隨車電池充電器應戰，可適用 Gogoro2，藉此宣示 Gogoro 一樣能提供自行充電方式供騎士選擇。

光陽近期推 Ionex 車能網，與 Gogoro 正面交鋒爭取政府電動機車「公版規格」後，兩大陣營已成形，業界密切觀察其他同業的態度。

對此，另一大車廠三陽 (2206-TW) 認為，兩大陣營都可換電也可讓騎士自行充電，實際上大同小異，不過三陽目前較偏好讓騎士可在家自行充電的方式。

三陽表示，只要是政府支持的規格且能增強走向國際的競爭力，就會參加，目前先觀望政府如何協助整合。

Gogoro 今日公布能源網路 2.0 計劃，推出以自主電力維持 48 小時營運的 GoStation 2.0 電池交換站，以預防大停電時，騎士沒有充飽電池可使用的窘境，同時也推出 GoCharger Mobile 隨車電池充電器。

事實上 Gogoro2 全車系發表後，車廂內就配有橢圓孔小蓋，作為後續推充電功能的連接孔，未來騎士可透過充電器連接一般的 110V 插座，Gogoro 說明，1 小時快充可騎乘 15 公里，藉此讓充電系統成為換電外的輔助。

不過，Gogoro2 的充電系統並非是將電池取出帶回家充電，且大多數騎士會購買電池資費專案，能吸引多少騎士另外購買隨身充電器，還有待觀察。

光陽則強調在家充電，換電為輔助方式，光陽說明，車能網核心理念是提供騎士一天夠用的電池，且每天回家可輕鬆充電，相對換電，成本也較低，預計 3 年內至少推 10 款車供消費者選擇。

而 Gogoro 仍持續布建電池交換站，全台已建置逾 520 遍佈西半部，統計約 74% 的車主在 5 公里內的路程就能順利交換電池。