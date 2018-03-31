碩禾力拚首季獲利，近五年產業動能有限

【財訊快報／巫彩蓮報導】碩禾 (3691) 於昨 (30) 日召開法人說明會，市場聚焦在導致虧損原因，以及未來營運方針上面。碩禾總經理黃文瑞說，虧損原因主要支付技術授權金、銀漿存貨跌價損失，第一季不會有這些一次性費用，將會轉虧為盈，至於賺多少？無法評論，去年第三季可作為預估參考值。碩禾去年第四季營收 25 億元，與前一季持平，毛利率 8.47%，較前一季減少 3.83 個百分點，單季本業虧損 3.81 億元，稅後虧損 4.49 億元，每股虧損 7.4 元，黃文瑞解釋，為了避開專利，去年上半研發新配方漿料，產品過期回收再製造銀碇，在第四季認列相關減損，太陽能電池價格疲弱，去年銀漿銷售約 400 噸，較前年減少三分之一。



對於當前太陽能產業市況，黃文瑞形容：就像三、四年前 DRAM、LED、顯示器產業一樣，當市場對於它沒期待，就會有轉機，前一波太陽能電池裝置高峰在 2008 年，以 20 年使用期限來看，下一波高峰會因為儲能電池價格下跌，需求被刺激出來，未來五年很難賺到錢，本業還是有獲利，去年第三季可作為第一季營運預估參考值。



為了提升營運動能，碩禾亦投資禾迅綠電、芯和能源、碩鑽材料等，太陽能多晶矽切割由砂漿線改以鑽石線，碩禾於 2015 年底成立碩鑽材料，大陸主要業者有岱勒新材、美暢等，該公司於去年下半年轉虧為盈，生產線將由 20 條拉升到 70 條，鎖定 65um 技術，目前平均毛利率約 3 成，擬於 5 月登錄興櫃，明年掛牌。



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