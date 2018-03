鴻海 (2317-TW) 董事會決議,將斥資 1500 萬美元 (約新台幣 4.5 億元),赴中國深圳設立 3D 玻璃廠基智精密。法人指出,3D 玻璃主要用在 OLED 及汽車,代表鴻海將深耕該領域。

鴻海表示,將透過公司第三地區投資事業英屬蓋曼群島子公司Foxconn (Far East) Limited,以轉投資Flying Tiger Holdings Co., Limited,再轉投資Jin Ji Full Internet Of Things Security Data Co., Ltd.,再轉投資Ji Zhi International Holdings Co., Ltd.,以投資設立基智精密。

另外,因為汽車擋風玻璃也會用到3D玻璃,鴻海之前曾經宣告,會做汽車關鍵零組件,但不會做整車,玻璃剛好也是關鍵零組件,因此鴻海本次的布局,可說是一舉兩得。