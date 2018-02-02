gogoro打入第3個歐洲國家 今夏將進軍西班牙馬德里

台灣電動機車業者 Gogoro 繼日前打入日本市場後，今 (2) 日再宣布旗下產品將導入西班牙馬德里，成為德國柏林與法國巴黎後，第 3 個看的到 Gorogo 電動機車的歐洲國家。

Gogoro 說明，在西班牙是透過策略夥伴德國博世集團 (BOSCH) 子公司 COUP 在當地擴展服務，預計今年夏季將有超過百台的 Gogoro2 系列可在馬德里街頭奔馳。

若再加上日本石垣島的 GoShare 共享服務在內，Gorogo 預計至今年底，將有超過 4000 台電動機車在國外提供共享服務。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森進一步指出，車輛電動化已成為國際趨勢，Gogoro 和 COUP 的合作，成功在巴黎和柏林帶動電動機車的通勤熱潮，今年開始電動機車共享服務拓展至日本和西班牙，期待透過在當地的合作夥伴日本住友商事集團與 COUP 支持，將永續能源的概念導入至更多地區。

Gogoro 於本月起於石垣島率先啟動在日本的智慧雙輪租賃服務，並建置 4 座電池交換站，提供可繞行石垣島一圈的充足電力，也是海外第一個使用者可自行交換電池的服務。

而與 COUP 合作在馬德里推出的智慧雙輪共享服務，使用者可將智慧雙輪停放在 COUP 服務範圍內的指定停車區。任何達法定年齡並持有小型車駕駛執照 (ClassB) 或國際駕照者，均可使用 COUP 服務，使用者可輕鬆透過 COUP 應用程式找到並預約，該應用程式具 iOS 和 Android 兩種版本。