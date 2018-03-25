中美貿易戰：最終中國將增加哪些進口？

摘要：王德倫團隊指出，從 17 年中美「百日計劃「的完成來看，雙方的合作主要集中在農產品、金融服務和能源領域，因此預計美國發動貿易戰更多的訴求是在於增加向中國出口能源（石油）、金融服務、生物科技（醫藥）這三類。而中國的訴求更多的在於美國放開一些高新技術及保持公平競爭的投資環境。

文章要點

★百日計劃成效完成率 110%，附送大米進口協議

——「百日計劃」（4 月 16 日至 7 月 16 日），中美雙方完成預期的 10 項合作協議。其中，3 項農業產品相關（牛肉、熟制禽肉、轉基因生物），5 項金融服務（信用評級、跨境清算、電子支付、銀行監管、金融牌照），1 項能源（天然氣）,1 項外交事務（參加一帶一路高峰論壇）均如期完成。同時，在 7 月 19 日首輪中美全面經濟對話召開，首次允許美國向中國出口精米，使得百日計劃完成率達到 110%，超額完成任務。

★中美是雙方各自貨物貿易差額的最大貢獻國

——2014-2016 年間，中美貿易差額基本穩定在 3500 億美元左右。2016 年，中國對美貿易順差占中國總貿易順差約為 50%。美國的貿易逆差來自於中國的貢獻占 47.26%，位列第一位。

★食品及活畜、醫藥、石油、高端汽車等行業面臨美方出口壓力

——從一級科目來看，礦物燃料與潤滑油、化學品、主要工業製成品三類可以有提升空間，同時，食品與活畜由於整體占比較小，進口絕對量上有提升空間。

——從二級科目來看，根據美國出口全球與中國的類別占比分析，對差額較大的方向進行分析，認為在食品與活畜品類，蔬菜水果、肉類、咖啡等貿易進口加大。化學品類，醫藥產品、精油與香料、肥料是主要方向。礦物燃料品類，在天然氣後，或許還有石油的進口。機械與運輸設備品類，高端車或降低貿易壁壘，擴大進口。

★中方服務貿易進口增加幅度與國內知識產權保護力度息息相關。

——服務貿易是美國優勢項目，多年來一直是美國對中經常帳戶的順差項。截止到 2015 年，對中國的服務貿易出口占全球出口的 6.45%。

——金融去槓桿是當前核心方向，目前來看，金融貿易伴隨資本帳戶開放進程，短期讓渡空間少。在全國金融工作會議中，「金融對外開放」的位置從以往的工作原則變為工作任務，意味著當前主要管控好境內金融風險的前提下，才可穩步推進。

——知識產權與計算機軟體使用費或受益於中國知識產權保護增強。7 月 19 日汪洋表示中方承諾放寬市場准入，擴大服務業開放、加強知識產權保護。

★農產口、生物科技（醫藥）、能源、金融大機率是美方出口的主要訴求，節能環保、清潔能源等是中方進口訴求。

正文部分

中美貿易關係在兩國的對外貿易中均占重要地位，貿易協定的變動對兩國相關行業發展有較大影響。從 2017 年 4 月中美元首海湖莊園會晤後達成「百日計劃」到 7 月 19 日開啟中美首輪全面經濟對話，總結中美經濟合作「百日計劃」所取得的積極成果，並對中美經濟合作一年計劃進行討論。

那麼從「百日計劃」到「一年計劃」，雙邊貿易如何從不均衡走向動態平衡，哪些行業可能成為雙邊會談新的成果方向？為此興業證券策略團隊為您帶來最新深入分析與解讀。

1 百日計劃成效完成率 110%，附送大米進口協議

「百日計劃」（4 月 16 日至 7 月 16 日），中美雙方完成預期的 10 項合作協議。其中，3 項農業產品相關（牛肉、熟制禽肉、轉基因生物），5 項金融服務（信用評級、跨境清算、電子支付、銀行監管、金融牌照），1 項能源（天然氣）,1 項外交事務（參加一帶一路高峰論壇）均已按時完成。同時，在 7 月 19 日首輪中美全面經濟對話召開，美國農業部與中國官員達成植物檢疫協議，首次允許美國向中國出口精米，將合作更加推進一步，使得百日計劃完成率達到 110%，超額完成任務。

我們可以看到雙方的合作主要集中在農產品、金融服務和能源領域，預計雙邊將會在這些領域有更多合作空間。

2 中美是雙方各自貨物貿易差額最大貢獻國

2.1 中美貨物貿易順差占中國貨物貿易總順差約 50%

隨著我國加入 WTO 和中美貿易不斷深化，中美貿易順差自 2000 年的 830 億美元，擴大至 2016 年的 3470 餘億美元，年均符合增速為 9.3%。但在 2014-2016 年間，中美貿易差額基本穩定在 3500 億美元左右。

從中美貿易順差與中國貿易總順差角度來看，呈現拋物線走勢，在 2004 年對美貿易順差占中國總貿易順差的 244.61%，達到頂點，隨後中美貿易順差占比逐步下滑，截止到 2016 年對美貿易順差占中國總貿易順差約為 50%。

2.2 美國貨物貿易逆差 47.26% 來自於中國

歐美發達國家為代表的消費大國，以新興發展中國家為代表的製造大國和物資豐富的資源大國。從五大洲的角度來看，亞洲是美國貿易逆差主要來源地， 2016 年來自亞洲的貿易逆差達到了 72.5%。從國家的角度來看，中國因強大的製造業被稱為「世界的工廠」，是美國貿易逆差的主要來源國。2016 年來自中國的貿易逆差占 47.26%，遠高於緊隨其後的日本（9.39%）、德國（8.83%）、墨西哥（8.61%）、越南（4.35%）。

2.3 從比較優勢看中美貿易順

差主要來源：中（機電設備、紡織原料）；美（車輛運輸高端製造、植物產品）

根據比較優勢理論，我們根據 2012—2016 年中美貿易中對美國凈出口的具體數據，結合 HS 一級科目具體分析中美貿易中各自占據比較優勢的一些行業。

從中國角度來看，貿易順差主要來源於具有競爭優勢的機電，音像設備及其零件（占貿易差額 58.83%）、紡織原料（占貿易差額 16.00%）、鞋帽傘等（占貿易差額 7.12%）等。我們分析這些產品主要集中於低端的設備製造出口和動密集型的衣物、紡織等出口。

從美國角度來看，其貿易順差主要來自於車輛、航空器、船舶及運輸設備（4.21%）和植物產品（6.79%) 等。我們分析可以看出美國的順差主要來源於高端製造和用於醫藥生物、保健品的植物類產品。

3 美國出口全球與中國差異，分析潛在改善方向

我們根據 SITC 對進出口貿易行業的分類，將美國向中國和全球出口的主要類別進行分析，試圖分析出在美國與全球的貿易結構和中美貿易結構中的差異化，可以通過相關進出口協定和計劃，開放更多的方向，以促進中美貿易的平衡發展。

3.1 從一級大類看，食品及活畜、礦物燃料、化學品是美方可能增加出口方向

從 SITC 一級科目的 9 個大行業來看，礦物燃料與潤滑油、化學品、主要工業製成品等三類一級行業，可以看到出口全球的占比高於出口中國的貿易占比大約 5%。機械與運輸設備，食品與活畜等兩個一級行業，出口全球的占比基本與出口中國的貿易占比相當。而非食用粗原料則屬於出口全球的貿易占比大幅度低於出口中國的貿易占比。

從一級科目來看，礦物燃料與潤滑油、化學品、主要工業製成品三類可以有提升空間，同時，食品與活畜由於整體占比較小，絕對值上有提升空間。

3.2 從二級細分看，食品及活畜、醫藥、石油、汽車是美方出口中方的潛在改善空間

從 SITC 二級科目來看，通過計算 2016 年美國出口全球與美國出口中國中各個細分子行業的占比數據，我們發現差額最大，即美國出口中國占比中存在改善空間的主要有：石油、醫藥產品、發電機械與設備、蔬菜水果、肉類、精油、穀物。

而反過來看，美國出口中國中，公路車輛、電氣機械、皮革、動物飼料、紙漿等內容則遠超過出口全球的占比。

3.2.1 食品與活畜品類，蔬菜水果、肉類、咖啡等貿易有望加強

由於我們人口基數較大，部分農產品產出不足，部分需求從外部進口。同時，不同地區對於農產品（食品、活畜）的比較優勢不同，產出也不同。我們通過計算 2016 年數據，美對中農產品出口與對全球出口對比，對全球出口更多的前五科目是蔬菜及水果（差額：10.02%），雜項食用產品及製品（差額：5.61%），肉類和肉製品（差額：4.56%），飲料（差額：3.09%），咖啡、茶、可可、香料（差額：2.47%）。

3.2.2 化學品類，醫藥產品、精油與香料、肥料是主要方向

化學品是美國的優勢項目，受美國國內的專利保護及中國相關知識產權待完善等，特別是一些高精尖的特效治療藥物對中出口較少。我們認為通過提升國內對專利保護的重視程度和相關進出口限制條件的改善，結合 2016 年數據，將美對中化學品出口與對全球出口對比，對全球出口更多的前三科目是醫藥產品（差額：10.63%），精油、樹脂和香料（差額：3.55%），肥料（差額：1.23%）。化學藥品類是存在改善空間的。

3.2.3 礦物燃料品類，天然氣後，或許還有石油

在首期的「百日計劃」中，我們看到在能源領域，天然氣等清潔能源進口已經有所放開。1973 年，石油危機爆發，引發全球性成本推動型通貨膨脹，美國的工業生產下降了 14%。1975 年，美國出台《能源政策和節能法》，嚴控美國的原油出口。美國自「頁岩革命」以來，天然氣產量劇增；2009 年，美國以 6240 億立方米的產量首次超過俄羅斯成為世界第一天然氣生產國。在此背景下，美國為了防止國內能源過剩，於 2015 年 12 月 18 日解除了石油出口禁令。在放開天然氣後，為了平衡美中貿易，也許下一步石油將成為礦物燃料品類的放開方向。

3.2.4 機械與運輸設備品類，高端車或降低壁壘，擴大進口

汽車是美國的傳統優勢產業，而受到貿易壁壘限制，美國出口到中國的汽車及零配件的比例相對較低。2016 年，美國出口到全球的運輸設備中，汽車及零配件占 46.28%。而 2016 年，美國出口到中國的運輸設備中，汽車及零配件僅占 42.88%。我國為了保護國內幼稚產業，所以早期對進口汽車設定有較高的消費稅，增值稅等限制。隨著消費升級和自貿區等設立，高端車進口的政策刺激力度有望提升，減少貿易限制，推升高端車出口中國的占比。

同時，由於我國在飛機等高端設備、機動車零配件（如發動機）等領域的技術瓶頸和發展較為落後，在貿易談判過程中，希望能夠獲得相應的開放力度，獲得這些高端製造設備的進口權，這在平衡貿易匯中將扮演重要角色。

4. 資本帳戶開放與知識產權保護是服務貿易推進的慢變量

服務貿易是美國的優勢項目，多年來一直是美國對中的順差項，並且有不斷增大的趨勢，一定程度上緩解了美國巨額的商品貿易逆差壓力。2001 年時美國對中國的服務出口為 53.73 億美元，占其對全球出口的 1.96%；而到 2015 年增長到了 484.44 億美元，占其對全球出口的 6.45%。

美國或通過協商讓中國放寬相關貿易壁壘，從而加大優勢服務項目出口。從一級科目來看，美國對中國服務出口相對全球較少的科目主要集中於保險，金融，電信，計算機和資訊，知識產權使用費，其他商業服務等。在我國資本帳戶逐步開放過程中，這些領域細分有望逐步獲得開放。同時，隨著我國法律體系的逐步健全，接下來知識產權相關的服務費用有望進一步得到保證和提升。

而我國目前在這些領域基本都限制着外來資本。

1. 例如，證券，期貨，基金，保險要求外資比例不超過 49%，有外資背景的券商，業務會有所限制；

2. 銀行，單個境外金融機構直接或間接持股不得超過 20%，多個境外金融機構直接或間接持股合計不得超過 25%；

3. 投資農村中小金融機構的境外金融機構必須是銀行類金融機構。

4. 而新聞機構，電視台，電影，中國法律事務諮詢，發行公司，院線，電影製作公司等商業服務都是外資禁入。

4.1 金融貿易伴隨資本帳戶開放進程，短期讓渡空間少

在「百日計劃」中，我們在服務業領域取消了「資信調查與評級服務」的外資准入限制；中國人民銀行 6 月底也已發布公告，允許境外評級機構「入境」，包括惠譽國際、標準普爾、穆迪 3 大境外評級機構將被允許在華提供銀行間債券市場信用評級業務等三項主要涉及與金融服務相關的。

展望未來的「一年計劃」，結合我們對於一級和二級科目的具體數據分析，同時考慮到資本帳戶開放是以金融安全為前提，這一部分領域的開放速度進程，可能短期內很難看到大幅度的改善空間。

在 7 月 14 日，在全國金融工作會議中，「金融對外開放」的出現位置從以往的工作原則變為工作任務，意味著要在管控好境內金融風險的條件下才能穩步推進。最近一兩年來，受聯準會升息及我國經濟增速換擋的影響，人民幣匯率出現較大波動，部分熱錢在短期內集中外流，對我國境內資本市場和金融穩定造成了一定影響。因此會議體現了金融開放必須以國家金融安全、境內金融市場穩定為前提。在金融去槓桿尚未完成，國內的這些問題尚未解決前，這些開放可能較難進一步提升。

4.2 知識產權與計算機軟體使用費增加關鍵看正版保護執行力度

計算機軟體，視聽相關，知識產權使用費及研究與開放服務等或受益於中國知識產權保護增強。當前中國知識產權保護制度不斷完善，民眾版權意識也不斷提高，美國或要求中國放寬相關市場准入，從而獲得更大蛋糕。7 月 19 日汪洋在華盛頓表示中方承諾放寬市場准入，擴大服務業開放、加強知識產權保護。美國先進技術、關鍵設備等對華出口潛力巨大，但受美方陳舊出口管製法規政策影響，美國企業未獲得應有蛋糕。

5 農產口、生物科技（醫藥）、能源、金融大機率是美方出口的主要訴求，節能環保、清潔能源等是中方進口訴求

2017 年 7 月 17 日至 21 日, 首輪中美全面經濟對話在華盛頓舉行，繼百日計劃後，中美貿易關係有望繼續推進。

結合百日計劃中已完成的對於農產品中的牛肉、禽肉、大米；能源中的天然氣；金融領域的取消資信調查與評級服務外資准入限制、允許美國電子支付服務供應商進入中國市場等。

根據我們前面的分析和中美雙方談判人員對於中美貿易訴求的表態，我們認為接下來美國出國中國，潛在的新增變化方向可能的方向在於：能源中的石油、金融服務類、生物科技（醫藥）三類。

除去美方訴求以外，我們認為中方進口訴求主要在於，主要有兩點：第一、美國放開一些高新技術，比如：節能環保技術、清潔能源等。第二、保持美國公平競爭的投資環境，保護我國企業在美投資的合法權益。

本文來源興證策略王德倫團隊，原標題《從板塊配置看中美貿易新平衡——中美貿易專題的行業配置視角》

『新聞來源／華爾街見聞』