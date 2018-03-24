別只盯着貿易戰，一場「美元荒」正席捲而來

摘要：隨著聯準會的持續升息，Libor 也在不斷飆升，全球主流金融企業都感到錢緊、錢貴，而其他國家如果不跟隨升息貨幣就會貶值，而跟隨升息，實體與金融企業將更缺乏資金。

在被貿易戰刷屏的時候別忘記了，聯準會在今年還會持續升息，在高利率下全球的美元都將回流至美國本土，銀行，實體，進出口都將受到影響。

本月聯準會如約宣布升息，隨著基準利率的持續上調，LIBOR 利率也在不斷的攀升，全球金融市場的流動性開始變的緊張起來，銀行金融類股票遭到大量拋售。

Libor 已經漲的太高了。

Aviva Investors 公司債券部門主管 Charlie Diebel 在筆記中說到在利率走高的環境下歐洲的情況比美國更糟糕，「Libor 維持在高位的時間越長，經濟遭受壓制的效果就越明顯。」

此外他還指出，「美元流動性的收緊會使財政決策者的努力結果變得更加複雜，因為在歐洲我們仍然有量化寬鬆政策，同時我們也正採取着一些緊縮政策。」

蔓延亞洲市場，香港超過九成的抵押貸款與 HIBOR 利率掛鈎

見聞主編精選文章《讀要聞 | 「美元荒」這隻蝴蝶扇動了翅膀 香港感到撲面而來的寒意了嗎？》分析指出，美國市場利率的持續走高，影響將蔓延到亞洲市場。在香港有超過九成的抵押貸款與 HIBOR（從倫敦 Libor 演變過來）利率掛鈎，如果金管局迫於貶值壓力，出手吸走港幣流動性，市場利率將被迫抬升，香港的地產商和銀行業都要一個哆嗦。

在市場利率方面，美國與香港市場卻出現了顯著差異。在海外資金匯回、短債增發的影響下，美元流動性趨緊，美元 LIBOR 利率去年 12 月以來加速上升，目前已經來到 2008 年年底以來的新高。

與美國市場利率不斷走高相反的是，香港 HIBOR 利率自去年 12 月以來，反而在不斷走低。LIBOR 和 HIBOR 的利差，已經擴大到了 2008 年年初以來的新高。

美元短缺，港幣在周三再度創下 33 年新低，美元兌港幣日內最高 7.8462，越來越接近聯繫匯率制度的弱方兌換保證水平，7.85。

美元荒的影響已經開始傳導到亞洲，壓低港幣匯率，香港金管局面臨調升利率的壓力，而這有可能令樓市投資者卻步，也施壓銀行的業務。聯準會的升息，間接成為了香港經濟的最大風險。

『新聞來源／華爾街見聞』