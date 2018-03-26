本週操盤筆記 (0326-0331)

本週操盤筆記 (0326-0330)：

一. 美國聯準會 (Fed) 多位票委發表談話：

本週 Fed 有多位票委將發表談話，而這也是 Fed 官員們自 3 月利率會議之後首次公開談話，其中紐約 Fed 總裁杜德利將就金融監管為主題演講，而堪薩斯 Fed 總裁梅斯特則以貨幣政策為主題，故相當值得關注二位票委對於金融監管與貨幣政策的前瞻指引。

二. 美國去年 Q4 GDP 終值：

本週美國將公布去年 Q4 實質 GDP 季增年率與 2 月個人消費支出 (PCE) 數據，目前市場預期，美國 Q4 實質 GDP 季增年率 (SAAR) 終值將上修 0.2 個百分點，自 2.5% 上修至 2.7%，顯示美國經濟在去年 Q4 仍是穩定擴張。

而市場最為關心的則是 2 月 PCE 表現，因 PCE 通膨率是 Fed 最為關注的通膨指標，目前市場預估美國 2 月核心 PCE 將

目前市場估計，中國一月官方 PMI 將略低於前值，但仍高於 50 的景氣分水嶺，而一月財新 PMI 則估計持平前月數據，亦是高於 50 的景氣分水線，顯示一月份的中國經濟仍是處於較樂觀的增長水平。

三. 日本東京消費者物價指數 (CPI)：

因日本東京 CPI 通膨率一向是日本全國 CPI 的前瞻指標，故東京 CPI 之表現即需要特別留意。

目前市場預期，3 月東京核心 CPI 指數將持平於前值 0.9%，距離日本央行 (BOJ) 的 2% 通膨目標仍有一段不小之距離，故市場經濟學家估計，日本央行短期要追隨已開發國家們退出寬鬆，將是十分困難。

四. 中國 3 月官方製造業 PMI：

製造業採購經理人指數 (PMI) 一向被視為是 GDP 經濟增長率的領先指標，而此前中國 2 月官方製造業出現大幅回落至 50.3，一些市場經濟學家認為，2 月數據出現下滑，很可能是因為春節因素所致，故 3 月 PMI 數據將是市場觀察中國經濟的重點指標。