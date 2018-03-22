〈Fed升息〉鮑威爾首秀展現特色：言辭簡短不多談理論、模型

市場都以為會「蕭規曹隨」的美國 Fed 新任主席鮑威爾 (Jerome Powell)，在 FOMC 首秀卻展現不同前任的風格。他表示未來制定貨幣政策，主要將參照美國的經濟表現，而不是過去 30 年所依賴的理論和模型。

鮑威爾也表明，他不會試圖去猜測勞動力市場的局限，或是共和黨減稅可能帶來的經濟成長。他傳遞的訊息是－如果經濟發生變化，聯準會自然會知道。

據《彭博》報導，鮑威爾認為，由數據上看，沒有跡象顯示當前處於通膨加速的拐點，聯準會看到的，是薪資與通膨處於溫和成長。

聯準會在本次會議中，一如預期地升息 25 個基點，將聯邦基金利率目標範圍提升到 1.5-1.75%，這是自 2008 年雷曼兄弟倒閉以來的新高。鮑威爾基本上延續了前任葉倫 (Janet Yellen) 收緊的步調，但市場反應卻稍嫌詭異，美元出現大跌。

彭博經濟學家 Carl Riccadonna 及 Yelena Shulyatyeva 指出，鮑威爾帶領的 Fed 延續漸進升息政策，至少目前如此。就點陣圖來看，Fed 傾向明年後仍加快收緊的步伐，這符合彭博對 2019-2020 年的預期。

聯準會最新點陣圖發展（圖表取自彭博）

與前任葉倫相較，鮑威爾保持言論簡短，記者會僅用時 43 分鐘，也拒絕對經濟進行專業及深入討論。他也不想多談有關勞力市場疲軟與通膨關係變化這類具體問題，儘管這是和升息速度有關的基本問題。

Macropolicy Perspectives LLC 總裁 Julia Coronado 認為，鮑威爾可能在想法上較葉倫更不受拘束，不會讓自己被模型或理論綁住，而傾向去解讀數據上的改變。

因而在這次記者會中，鮑威爾並不像葉倫，用各種理論觀點闡述貨幣政策，而是直接談數據及他個人的看法。由數據來看，失業率的預測正在改善，而且通膨不會因此快速攀升，聯準會預計今年的通膨為 1.9%、2019 年為 2%，2020 年為 2.1%。

鮑威爾說：「理論會說，如果你看到一段時間內，失業率持續走低，將會見到通膨加速。」「我們對此非常警覺，但這不是我們目前觀察到的。」