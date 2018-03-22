Fed如期升息半碼 但堅守今年升息三次

Fed 週三調升美國關鍵利率，即使 Fed 對經濟預期更加樂觀，但仍維持今年升息三次的劇本。

這是 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 首次會議，Fed 避免其利率政策傳達出任何過度鷹派的訊號。Fed 維持 12 月時的預期，即今年升息三次，這也符合了許多經濟學家的預期，因為他們認為三月會議上不會為四次升息定調。

但 Fed 確實推升他們對 2019 年和 2020 年升息的預期。

一如廣泛預期，Fed 調升其基準聯邦資金利率 0.25 個百分點至介於 1.5% 至 1.75% 區間，這是自 2015 年 12 月以降第六次調升半碼的舉動。

Fed 聲明，「最近幾個月來，經濟前景已強化。」但也指出，家庭和企業固定投資「自其強醬的第四季數據緩和下來。」

Fed 目前預期，到 2020 年底之前，聯邦資金利率總共會調升 8 次半碼，其中包括今年三次，明年三次，2020 年兩次，到 2020 年底之前，利率將上升至接近 3.4%。

這高於 Fed 對長期中性聯邦資金利率的估計。去年 12 月，Fed 調升其長期中性利率，自 2.8% 上修至 2.9%。這利率既不會提升也不會收緊經濟狀況。

但其他經濟學家表示，第一季的成長放緩給了 Fed 等待的空間。他們主張，如果經濟狀況允許，Fed 可能在 6 月會議上輕易示意打算升息四次。

股市和債市在 Fed 公布決議後，沒有立即變動。

FOMC 全員一致通過政策決議。