媒體稱中國將以關稅還擊川普貿易戰 美元指數刷新日低

摘要：媒體稱，中國準備用有針對性的關稅打擊川普政府的支持者，包括對美國農產品徵稅。中國也在考慮對證券和保險業的外資投資放寬限制。「任何中國對美國新關稅的回應都會是經過考慮、成相應比例的。」

面對川普政府一再的貿易戰威脅，中國可能就要出手了。

華爾街日報援引知情者消息稱，中國準備用有針對性的關稅打擊川普政府的支持者，包括針對農業帶州的美國出口農產品徵稅，可能有大豆、高粱、生豬。上月中國商務部就舉行會議制定了還擊的計劃。

上述消息人士稱，中國也在考慮讓步，包括對證券公司和保險公司的外資投資放寬限制。「任何中國對美國新關稅的回應都會是經過考慮、成相應比例的。」

上述消息傳出後，美元匯率下挫，美元指數一度跌至 90.01 刷新日內低位。

華爾街見聞此前援引美國媒體本月 19 日消息稱，川普準備在本周五以前公布關稅方案，準備對一年總值 600 億美元規模進口中國的商品徵收關稅。高級助理此前提出徵稅商品總值為 300 億美元，在川普指示後範圍擴大。

上述消息稱，新的關稅將針對中國 100 多種產品。川普認為，這些產品是中國企業根據從美國企業竊取或者迫使美國企業交出的商業機密製造。

若上述消息屬實，就意味著，在本月初川普簽署的進口鋼鋁關稅決定生效前，他可能就會公布對專門針對中國商品的新關稅。

上周末已有分析認為，哈佛大學經濟學教授 Martin Feldstein 認為，美國徵收鋼鋁關稅的矛頭只有一個，就是中國，真正目的是向中國施壓，迫使中國在市場准入、技術轉讓方面做出讓步。

21 日，在回答關於貿易戰的問題時，中國外交部發言人華春瑩表示，中方不想跟任何人打貿易戰，但如果有人非逼迫我們打，我們一不會怕，二不會躲。如果美方採取損害中方利益的行動，中方必將採取堅決和必要的應對措施，維護好自身的正當權益。

『新聞來源／華爾街見聞』