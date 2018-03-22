〈美中貿易戰〉北京若報復川普貿易戰 可從這7大要害揮刀

美國總統川普預計在 23 日凌晨針對中國的「經濟侵略」簽署備忘錄，第一步制裁方式，就是對中國產品課稅，規模上看 600 億美元，屆時中國也不會善罷干休，很可能報復反擊，而美國最有可能被當作目標的項目包括七大項。

１、農產品：農業是美國少數對中國貿易順差的部門，值得關注的是，中國為美國黃豆的最大買家，去年進口了 146 億美元，中國官媒旗下的《環球時報》已率先開嗆，點名美國黃豆就是頭號報復對象。另外玉米、豬肉‘高粱也將受嚴重衝擊。

2、外匯：中國若出手干預讓人民幣貶值，將使中國出口更有利，對抗美國關稅，而操縱匯率正好是川普最為抨擊中國的事。

3、美元資產：中國是美國第一債權國，減持美債也可能是報復選項，一旦中國大規模拋售美元資產，將對美國金融穩定造成影響。

4、科技業：川普這次關稅目的就是保護美國公司智財權，但美國科技公司如蘋果、戴爾、英特爾等，皆高度仰賴中國製造，若習近平對科技業展開行動，將釀成全球大災難。

5、消費性產品：歐盟為報復川普，正考慮對美國哈雷機車、Levis 牛仔褲限制進口，中國也可能仿效此策略，一旦限制中國商品出口到美國，對美國的民生消費市場將有所衝擊。

6、航空業：波音日前預測，未來 20 年，中國的航空公司將花費 1.1 兆美元購買逾 7200 架新飛機，佔到全球新飛機總需求量的五分之一。如果貿易戰開打，美系的波音將成為「砧板上的魚肉」，中國可能將大筆訂單轉向歐系的空中巴士。

7、教育：美國就學人口逐漸老化，加上少子化趨勢，中國可限制學生到美國留學，讓美國學校招不到留學生，欠缺資金。