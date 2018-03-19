本週操盤筆記 (0319-0323)：

一. 美國聯準會 (Fed) 召開 3 月利率會議：

本週 Fed 將召開 3 月利率會議，目前據 CME 聯邦基金利率期貨價格暗示，最新市場預估 Fed 於 3 月會議上升息的機率，已高達 94.4%，顯示市場已充分達成共識 Fed 將於本週再度升息。

Fed 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 也將於本次利率會議結束後召開記者會，回答記者提問，並進一步闡述未來 Fed 對於通膨前景與美國經濟之看法。

目前 Fed 仍維持 2018 年升息三碼之預期，但一些市場經濟學家估計，Fed 今年受到通膨預期增長的帶動，可能升息幅度將來到四碼，甚至德意志銀行 (Deutsche Bank) 首席經濟學家 Peter Hooper、高盛 (Goldman Sachs) 資深美國經濟學家 David Mericle 等，還預測 Fed 至多可能升息五碼。

二. 台灣央行 3 月利率會議：

本週台灣央行亦將召開 3 月份利率會議，日前台灣央行總裁楊金龍曾在立法院備詢時表示，台灣通膨率要超過 2% 才有升息條件，暗示台灣央行「升值取代升息」之基調並未改變，故 3 月台灣央行利率可望「連 7 凍」。

法人解析，由於 2017 年以來至今，新台幣兌美元已累計升值 9.6%，台灣出口商也不樂見新台幣再因央行升息而變得更強，故央行短期上，仍將維持利率不變的維穩作法。

三. G20 財長會議召開：

為期兩日的 G20 財長會議將於本週在阿根廷召開，據近日白宮官員透露，美國將在 G20 財長會議上，凝聚其他國家之共識，向中國祭出貿易懲罰措施；目前美國總統川普 (Donald Trump) 正考慮向中國輸美之產品加徵關稅，初估產品項目將達上百項。

四. 中國 70 大城房價指數：

受到北京政府房地產調控長效機制的實施，中國 1 月一線房價創下 32 個月以來首次出現負成長，市場預期，中國二、三線城市房價之漲勢也將開始出現小幅降溫。

清華大學中國與世界經濟研究中心主任李稻葵日前亦指出，中國房地產市場的「拐點」已到，上週二 (13 日) 李稻葵受訪時表示，「拐點」指的是房價不像以前那樣單邊上漲，一年漲 20% 到 30% 這樣的現象，恐怕不會再出現了，房價盤整機會較高。