43頂級經濟學家警告川普勿打貿易戰 否則世界經濟將陷災難

英國電訊報週六 (17 日) 報導指，多名世界頂級經濟學家呼籲美國總統川普收回成命，不要觸發貿易戰，並警告其將對美國和世界經濟造成災難性的影響。

綜合香港文匯報、FX168 財經網報導，布斯商學院的 43 名經濟學家在「全球市場倡議」(IGM) 論壇上警告，川普引入的鋁和鋼鐵關稅對美國弊大於利。奧斯坦 ‧ 古爾斯比 (Austan Goolsbee) 教授將之形容為「自己打自己的臉」。

去年諾貝爾獎得主理查 ‧ 塞勒 (Austan Goolsbee) 則表示，美國需要更多貿易，而非更少，開徵關稅無助解決貿易逆差問題，只會觸發貿易戰。

耶魯大些教授克里斯多夫 ‧ 德里 (Christopher Udry) 表示，新關稅政策可能惠及小部分美國人，但損害其他大部分人的利益，平衡兩方面得失，關稅的成本太高。

2007 年諾貝爾經濟學獎得主、哈佛大學的馬斯金 (Eric Maskin) 指出，美國 1930 年代推出斯姆特霍利關稅法，向多類進口產品增加關稅，令經濟大蕭條惡化，但現政府沒有從中汲取教訓。

這些回應都是對川普「貿易戰挺好，我們會輕易取勝」的言論的嚴厲指責。

此前歐盟已經作出回擊，威脅會對美國進口的橙汁、波本威士忌 (Bourbon Whiskey)、哈雷摩托車以及 Levi's 牛仔服裝引入關稅，以進行報復。這預示著全面的貿易戰或將迅速爆發。

根據荷蘭國際集團 (ING) 經濟學家的計算，歐盟和美國每提高互相進口產品價格的 1%，美國和歐盟的本土產量將分別提高 0.07% 和 1%，但更廣泛的經濟則會分別受損 0.36% 和 0.28%。

支持自由貿易的科恩 (Cary Cohn) 在 3 月辭去美國總統經濟顧問的職務，換上來的是保守派的經濟學者、財經媒體 CNBC 名嘴庫德洛 (Larry Kudlow)，令外界更加擔憂川普將在前往保護主義的道路上一去不返。

庫德洛支持強勢美元，支持川普對進口鋼鋁開徵國安關稅，對中國敵意很深，指中國不按照規則從事貿，「將得到強硬的回應」，甚至構想由美國領導組織貿易聯盟反制中國。數日前，他曾表示在鋼鋁關稅計劃中，只有中國不會被豁免。