台達電Q1營運可望優於去年同期，IA及汽車電子為主要成長動能

【財訊快報／劉居全報導】台達電 (2308) 董事長海英俊日前在法說會表示，今年第一季營運可望優於去年同期，而今年 IA(工業自動化)是最重要成長動能，汽車電子今年成長率也可望有 50% 以上，今年獲利可望優於去年。隨著鴻海集團 FII 在高本益比 A 股掛牌，海英俊表示雖然目前沒有意願跟進，不過會密切觀察 FII 掛牌後續效應。台達電第四季獲利僅 48 億元，全年受新台幣升值、中國人力成本上升、零組件成本高等因素影響下，營業淨利比 2016 年衰退 5%，去年獲利較前一年下滑 2%、為 184 億元，每股盈餘 (EPS) 為 7.08 元，獲利創 4 年新低。



海英俊表示，今年第一季市場需求強，預估第一季營運將優於去年同期，而今年以 IA 是主要成長動能，今年 IA 成長將達兩位數。執行長鄭平表示，台達電 IA 獲得日本馬達公司採用完整解決方案，由於日本客戶先前多只採購台達電 IA 零組件，此案具有高度指標性意義，而台達電在工業 4.0 發展，先以電子業工廠整條自動化產線的設計與建置為主，台達電在吳江設立 PLC 的全自動智能產線，不僅自用，也做為向同業／潛在客戶、政府單位示範所用。



至於汽車電子方面，台達電目前以電動車或油電混合車為主的汽車電子產品，包括 DC 對 DC 轉換器、驅動馬達、馬達控制器、車上充電器、充電樁等，去年營收約 10 多億元，先前馬達首度獲歐洲某大車廠採用後，今年馬達又打入美國客戶，車用產品營收今年年成長率上看五成以上。



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