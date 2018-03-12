元山2月營收年減7.7%，估3月營收回升

【財訊快報／戴海茜報導】風扇大廠元山 (6275) 公布 2 月營收為 1.54 億元，較去年同期減少 7.7%；累計前 2 月營收達 4 億元，年增 4.19%。公司指出，雖 2 月份工作天數較少，但在手訂單仍維持往年水準，元山在春節過後積極投入加班生產，以因應大量訂單出貨。元山 1 月份起進入傳統旺季，加上 2017 年新拓展客戶開始發酵，熱傳與家電兩大事業訂單湧至，受到農曆春節 2 月工作天數較少影響，使元山在春節過後產線積極趕工，才能應付客戶訂單需求，3 月開始為夏季家電出貨潮，另外，汽車風扇出貨也恢復正常，對 3 月份營收表現樂觀。



元山表示，過去積極拓展的新客戶在今年看到成效，尤其汽車應用風扇挹注訂單最多，中國與歐美地區皆有成長，帶動公司營收規模逐年穩健成長。



展望今年，元山指出，即使目前市場看全球與中國車市成長趨緩，然各大車廠基於安全與乘坐品質要求日益嚴格，車體與內飾電子散熱需求仍持續暢旺，而元山車用風扇在散熱效率與靜音品質上大幅領先同業，挹注訂單滿手，供不應求，加上台南官田新廠即將落成啟用，將使元山營運逐年穩定成長。



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