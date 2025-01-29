川普2.0登場 頻率元件廠新供應鏈往印馬及日本都成焦點

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-29 08:10

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由日商大廠大真空持股 50.46% 的頻率元件廠加高電子 (8182-TW) 看好全球供應鏈洗牌帶來的新商機，加高早在 1989 年設立的泰國廠也是唯一台商石英元件廠在東南亞設廠的，加高在進一步投資 5 億元第二生產基地也進入量產階段，將有助於挹注加高泰國的產能，估算加高泰國第二生產基地第一階段的完成，爲產能增加 10%。

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目前加高電子的廠區涵蓋台灣的高雄、中國大陸的東莞及泰國的兩座廠。

而希華晶體 (2484-TW) 目前已完全撤出在中國大陸的生產，但董事長曾穎堂指出，來自客戶端及 EMS 廠的要求在兩岸之外設立生產及供應據點的壓力不小，目前希華晶體則評估重新啟用在希華 2000 年併購在日本東北米澤水晶工場及明電通信株式會社，並成立日本希華科技株式會社。

希華董事長曾穎堂指出，日本在米澤日本希華科技株式會社目前建築設施維護狀況佳，並且正與學術機構從事近半導體複合材料的開發，希華目前則評估重新開啟在日本米澤的生產線進行石英晶體的生產。

頻率元件製程包括石英的長晶、切片、研磨、調諧、並封裝 IC，曾穎堂指出，初步評估，在目前石英元件生產流程自動化程度提高之下，若此一投資海外生產案成型，預估設立每月 2000 萬顆的晶體生產線，估在當地的生產成本也不會因地處日本而過度膨脹。

晶技 (3042-TW) 也因對客戶生產策略的考量，決議以整合集團資源赴印尼泗水投資 2000 萬美元設立新廠，同時，在 2025 年首季將進入量產。此一投資案，爲晶技首度跨出兩岸進行真正國際化生產的布局，同時並結合集團內的台興 (3426-TW) 共同參與投資。

同時，業界人士指出，晶技除投資完成首座的印尼廠之外，也有意在印尼擴大投資投資。