〈美股盤後〉科技股回神 輝達飆近9%、那指漲逾2%

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-29 07:46

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美股主要指數週二 (28 日) 收高，隨著輝達及其他與人工智慧 (AI) 相關的科技股從前一天的急劇下跌中恢復，投資者趁機低買進。與此同時，接下來市場準備迎接大型科技公司財報以及聯準會 (Fed) 公布最新利率決策。

Fed 將於台灣時間週四 (30) 凌晨 3 點公布最新利率決策，市場普遍預期利率維持不變，當天稍後微軟、Meta、特斯拉 (TSLA-US) 將公布最新財報，此外荷蘭晶片製造設備龍頭艾司摩爾 (ASML-US) 也將揭曉最新業績。

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隨著 Fed 為期兩天的貨幣政策會議開始，投資人普遍認為此次會議將不會降息，但他們期待 Fed 主席鮑爾能給出有關通膨走向的任何訊號。

22V Research 的調查顯示，67% 的受訪者認為週三 Fed 的反應將是「憂喜參半 / 無大影響」，21% 認為會出現「風險回避」情緒，12% 則預期「風險偏好」情緒。

Brown Brothers Harriman 的 Win Thin 在一份報告中寫道：「簡單來說，美國的基本經濟情況顯示強勁成長、通膨偏高，且 Fed 更為鷹派，這將繼續推動美國公債殖利率上升並加強美元。」

Bowersock Capital Partners 的 Emily Bowersock Hill 表示：「市場不預期會降息，將聚焦 Fed 對 2025 年剩下時間的預期。通膨和利率將保持較高水準，我們不會感到驚訝如果 2025 年只有一次降息，甚至可能完全不降。」

美國週二公布去年 12 月耐久財訂單月減 2.2%，原因是飛機訂單大幅減少。不過 12 核心耐久財訂單增幅超預期升至 0.6%，為近一年以來最快增速，有助經濟學家調整去年第四季美國國內生產毛額 (GDP) 中商業設備支出的估算。

那斯達克指數上漲 2%，其中 AI 晶片領頭羊輝達大漲 8.9%，一日之間彌補了前一天 17% 跌幅所帶來的約 5,930 億美元市值損失，這也是輝達創下的單日最大市值損失。輝達的未來本益比已降至自 2023 年 12 月以來的最低點。

標普 500 指數中的科技板塊上漲 3.6%，這是自 7 月 31 日以來的最大單日漲幅，而半導體股指數也上漲了 1.1%。蘋果股價上漲 3.7%。

投資人對蘋果、微軟及其他科技公司即將公布的最新財報充滿期待，儘管「美股七雄」的獲利仍在成長，並遠遠超過其他企業，但成長預料將是近兩年來最慢。

週一的科技股拋售源於中國新創公司 DeepSeek 推出的 AI 模型，該公司聲稱其產品在性能上可與美國業界領先對手匹敵，且成本大幅較低。

政經消息方面，美國總統川普日前表明將以關稅保護美國，計劃包括對進口電腦晶片、藥品、鋼鐵以及銅鋁徵收關稅，並且希望普徵關稅的稅率起點能遠高於 2.5%。

美股週二 (28 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 136.77 點，或 0.31%，收 44,850.35 點。

那斯達克指數上漲 391.75 點，或 2.03%，收 19,733.59 點。

S&P 500 指數上漲 55.42 點，或 0.92%，收 6,067.70 點。

費城半導體指數崩上漲 53.79 點，或 1.11%，收 4,907.03 點。

NYSE FANG + 指數上漲 460.28 點，或 3.45%，收 13,788.14 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王齊揚。Meta (META-US) 上漲 2.19%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.65%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.82%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.91%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.16%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 5.25%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.92%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.88%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.43%。

企業新聞

波音 (BA-US) 公司在 2024 年最後 3 個月虧損 38.6 億美元，其商用飛機部門以及國防和航太業務的費用約為 30 億美元，涵蓋從波音 767 到 KC-46 加油機再到延期交機的兩架 747 飛機。該公司全年虧損總額達到 118.3 億美元，為 2020 年以來的最大虧損；當年該公司正努力應對其最暢銷的飛機 737 Max 在兩起致命墜機事故和新冠疫情之後停飛的問題。

通用汽車 (GM-US) 第四季營收和淨利均超出華爾街預期，並預測 2025 年業績將持續強勁。通用汽車 2025 年預期包括歸屬股東的淨利在 112 至 125 億美元間，或每股獲利 11 至 12 美元；調整後的息稅前利潤 (EBIT) 為 137 至 157 億美元，或調整後每股獲利 11 至 12 美元；調整後的汽車自由現金流在 110 至 130 億美元之間。

金百利克拉克 (Kimberly-Clark)(KMB-US) 預估全年調整後獲利成長將超過華爾街預期，週二公布優於預期的上季銷售額，因這家舒潔紙巾製造商受益於需求復甦。根據 LSEG 彙編的數據，該公司上季淨銷售額 49.3 億美元，超過分析師平均預期的 48.6 億美元。經調整後，該公司每股獲利 1.5 美元，而預期為 1.51 美元。以固定匯率計算，預計全年調整後每股獲利將成長中高個位數百分比，而預期為成長 3.2% 至每股 7.58 美元。

華爾街分析

Cherry Lane Investments 合夥人 Rick Meckler 表示：「這是典型的反彈行情，當你看到新聞內容並不具體，更多的是潛在的未來變化時，投資人往往會反彈。其實，AI 領域的部分科技股本來就有些過熱，這則新聞只是提供了一個賣出的理由。今天，我們看到那些認為 DeepSeek 消息尚不明朗的投資者重回市場。」

Bowersock Capital Partners 的 Emily Bowersock Hill 表示：「在週一這場長期以來必須面對的 AI 調整後，市場開始平穩。我們仍然看好 AI 驅動的生產力故事，但未來投資這一領域將不像過去兩年那麼容易。我們預計投資者在 AI 領域將更加挑剔和選擇性。」

黑石集團的 Tony Kim 表示：「儘管市場對 DeepSeek 消息採取了『先跳再問』的反應，但我們的立場更為平衡。這一事件對 AI 領域的影響凸顯了在投資 AI 領域時，動態和積極的投資策略至關重要。」

Piper Sandler 的 Craig Johnson 指出，週一的拋售中，更多股票上漲而非下跌，這「清楚表明除了 AI 領域之外，市場的強勁勢頭正在擴大。」

Wolfe Research 的 Chris Senyek 表示，雖然 DeepSeek 的消息讓市場在本週初感到不安，但短期內的反應過於誇張。他指出：「儘管如此，這則新聞可能會對以數據中心為主的工業和電力產業的本益比倍數造成限制，而這些行業的 AI 熱情早已蔓延。這使得即將到來的財報季顯得格外重要。」